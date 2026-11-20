Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Anıl Altan oyuncu ve model; televizyona Arka Sıradakiler dizisiyle girdi, öncesinde reklam filmlerinde oynadı. Eski eşi Pelin Akil'in 20 Kasım'da sosyal medyada paylaştığı mesajlar onu yeniden gündeme taşıdı: Akil, Altan'ın ikiz kızlarına GTA 6 oynatmasına tepki gösterdi, Altan da şakayla karışık bir cevap yazdı.

ANIL ALTAN NE İŞ YAPIYOR?

Anıl Altan oyunculuk ve modellik yapıyor. Kariyerine modellikle başladı, birçok reklam filminde oynadı; evliliği sürerken eşi ve kızlarıyla birlikte de reklamlarda yer aldı. Mühendislik diploması da var: Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

ANIL ALTAN GTA MESAJINDA NE DEDİ?

Anıl Altan, çocuklara GTA oynatmasına inanamadığını yazan Pelin Akil'e kızlarla denize girip yüzdüklerini, flamingoları kovaladıklarını anlattı. Oyunda "sınırını aşan biri olursa" nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiklerini, yani hayata hazırlandıklarını yazdı. Akil de "Gelecek linçlere cevap verirsin" diye karşılık verdi ve onunla uğraşamadığını söyledi.

Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6, 2013'te çıkan GTA 5'ten 13 yıl sonra piyasaya geldi. Akil ise birkaç ay önce katıldığı Empati programında, çocukları için çok iyi bir baba bulduğunu ve ondan çocukları olduğu için mutlu olduğunu söylemişti.

ANIL ALTAN KİMDİR?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990'da İstanbul'da doğdu. Jeofizik mühendisliğinden sonra 2015'te Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans yaptı. Oyunculuk eğitimini Burak Aksak'tan, Akademi 35,5'ten ve Bahar Kerimoğlu'ndan aldı.

ANIL ALTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Anıl Altan'ın ilk dizisi Arka Sıradakiler'di. Ardından Boynu Bükükler (2014) ve Kaderimin Yazıldığı Gün (2015) geldi. 2016'da Karayel'de, 2017'de Yarım Kalan filminde oynadı; aynı yıl Çember serisinin televizyon filmlerinde birkaç rol aldı. 2018'de Bittin Sen adlı filmde kamera karşısına geçti.

ANIL ALTAN EVLİ Mİ?

Anıl Altan bugün evli değil. Arka Sıradakiler'de tanıştığı Pelin Akil'le Eylül 2016'da evlendi, çiftin 2019'da ikiz kızları oldu. Evliliğin bittiğini Haziran 2025'te Akil açıkladı; ayrıldıktan sonra da çocukları için her zaman bir arada olacaklarını söyledi. Altan ise özel hayatıyla ilgili ayrıntıya girmek istemediğini, ayrılığın nedeninin kendilerinden başka kimseyi ilgilendirmediğini söyledi.