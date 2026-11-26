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Andy Taylor, prostat kanseri nedeniyle 23 Kasım 2026 Pazartesi günü öldü. Duran Duran'ın 65 yaşındaki eski gitaristi evinde, ailesinin yanında hayatını kaybetti; ölüm haberi iki gün sonra, 25 Kasım'da ailesi ve eski grup arkadaşlarının ortak açıklamasıyla duyuruldu.

ANDY TAYLOR NEDEN ÖLDÜ?

Andy Taylor, yıllardır tedavi gördüğü prostat kanseri nedeniyle öldü. Hastalığını uzun süre kamuoyundan sakladı. Duran Duran 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'e alındığında Taylor sağlık sorunları yüzünden törene gelemedi, Simon Le Bon da sahnede gitaristin mektubundan bir bölüm okudu. Taylor o mektupta 2018'de 4. evre metastatik prostat kanseri tanısı aldığını açıkladı ve hastalığın tedavisi olmasa da o gün için hayatını hemen tehdit etmediğini yazdı.

Ailenin açıklamasında eşi Tracey, Taylor'ın son yıllarını büyük bir cesaret ve kararlılıkla geçirdiğini söyledi. Aile, çiçek gönderilmesi yerine İngiltere'deki Prostate Cancer UK kuruluşuna bağış yapılmasını istedi. Grubun diğer üyeleri de ayrı ayrı veda mesajı yayımladı. Simon Le Bon, 1980'de tanıştığı arkadaşının yokluğunu kalbinde kocaman bir boşluğa benzetti.

ANDY TAYLOR KİMDİR?

Andy Taylor, Duran Duran'ın ilk kadrosunda gitar çalan İngiliz müzisyen, söz yazarı ve yapımcıydı. Gruba Nisan 1980'de katıldı; o ay trenle Birmingham'a gelip grubun diğer üyeleriyle çalışmaya başladı. Grupta aynı soyadını taşıdığı John Taylor ve Roger Taylor da çalıyordu. Simon Le Bon'a gruptaki "Charley" lakabını takan da oydu. Grubun 1980'lerin ilk yarısındaki albümlerinde ve turnelerinde gitarist olarak yer alan Taylor, 1986'da gruptan ayrıldı.

ANDY TAYLOR KAÇ YAŞINDAYDI?

Andy Taylor, öldüğünde 65 yaşındaydı. 1961'de İngiltere'de doğan müzisyen, Northumberland'deki Cullercoats kasabasında büyüdü ve Marden High School'da okudu.

ANDY TAYLOR DURAN DURAN'DAN NE ZAMAN AYRILDI?

Andy Taylor, Duran Duran'dan ilk kez 1986'da, son olarak da 2006'da ayrıldı. İkinci ayrılık, grubun sonradan Reportage adı verilen ve o dönemde yayımlanmayan yeni albümü kaydedilirken geldi. Ondan önce grubun ilk beş üyesi 2000'li yılların başında yeniden bir araya gelmiş, 2004'te de Astronaut albümünü çıkarmıştı.

Taylor, Mart 2023'te gruba bir kez daha döndü ve Kasım 2023'te yayımlanan Danse Macabre albümünde gitar çaldı. Bu albüm Duran Duran'la son çalışması oldu.

ANDY TAYLOR HANGİ GRUPLARDA ÇALDI?

Andy Taylor, 1985'te John Taylor, Tony Thompson ve Robert Palmer ile The Power Station grubunu kurdu. Grupla aynı yıl Live Aid'de sahneye çıktı. The Power Station 1994'te yeniden toplandı ve 1996'da Living in Fear albümünü yayımladı.

Solo kariyerinde 1987'de Thunder albümünü, 1990'da da cover şarkılardan oluşan Dangerous'ı çıkardı. 1988'de Rod Stewart'ın Out of Order albümünde şarkı yazdı ve yapımcılık yaptı. İngiliz rock grubu Thunder'ın Back Street Symphony albümünün yapımcısı da oydu, The Almighty'nin Soul Destruction albümünün de. 2008'de Duran Duran yıllarını anlattığı Wild Boy: My Life in Duran Duran adlı kitabını yayımladı.

ANDY TAYLOR EVLİ MİYDİ?

Andy Taylor evliydi: 1982'de Tracey ile evlendi ve bu evlilik ölümüne kadar sürdü. Çiftin Georgina, Isabella, Bethany ve Andrew adında dört çocuğu var. Taylor'ın Albie adında bir torunu da bulunuyor.