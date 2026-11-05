Anastasios Douvikas kimdir? Lens'e üç gol atan Como forveti kaç yaşında?

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Como'nun Fransa'da Lens'i 9-1 yendiği gecede skoru açan ve farkı ilk yarım saatte ikiye çıkaran isim Anastasios Douvikas oldu. Yunan forvet, ikinci yarıda bir gol daha attı ve sahadan üç golle ayrıldı.

İtalyan ekibi bu galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puanını 9'a çıkardı. 3 puanda kalan Lens üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

ANASTASİOS DOUVİKAS LENS MAÇINDA KAÇ GOL ATTI?

Anastasios Douvikas, Lens deplasmanında 7, 32 ve 57. dakikalarda üç gol attı. Como'nun ilk iki golü ve skoru 6-0'a getiren gol onundu.

Maçın diğer golleri Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62) ve Martin Baturina'dan (69) geldi; Como dokuzuncu golü uzatma dakikalarında buldu. Lens'in tek golünü 65. dakikada Ruben Aguilar attı.

ANASTASİOS DOUVİKAS KİMDİR?

Anastasios Douvikas, İtalya Serie A ekibi Como'da oynayan Yunan santrfor. Futbol çevrelerinde Tasos Douvikas adıyla da biliniyor. 1,87 boyundaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 10 Eylül 2026'da RB Leipzig'e karşı atmıştı.

En verimli sezonunu Hollanda'da geçirdi. 2022-2023 sezonunda Utrecht formasıyla Eredivisie'de 32 maçta 19 gol attı ve ligin gol krallığını Xavi Simons ile paylaştı.

ANASTASİOS DOUVİKAS NERELİ?

Anastasios Douvikas Yunan; 2 Ağustos 1999'da Atina'da doğdu. Futbola Yunanistan'da, Asteras Tripolis altyapısında başladı.

ANASTASİOS DOUVİKAS KAÇ YAŞINDA?

Anastasios Douvikas 27 yaşında. Asteras Tripolis'te 2017-2018 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçildiğinde 18 yaşındaydı.

ANASTASİOS DOUVİKAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Anastasios Douvikas profesyonel kariyerine 2017'de Asteras Tripolis'te başladı. 2020'de bonservisiyle Volos'a geçti, oradaki tek sezonunda 14 gol attı ve Yunanistan Süper Ligi'nde sezonun takımına seçildi.

2021'de Hollanda'nın Utrecht kulübüne transfer oldu ve iki sezonda 70 maçta 28 gol attı. Ağustos 2023'te İspanya'nın Celta Vigo takımıyla beş yıllık sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonunda İspanya Kral Kupası'nın gol kralı oldu.

ANASTASİOS DOUVİKAS COMO'YA KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Anastasios Douvikas, Ocak 2025 transfer döneminin son saatlerinde yaklaşık 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'dan Como'ya geçti. Celta onu 2023 yazında Utrecht'ten yaklaşık 12 milyon euroya almıştı.

ANASTASİOS DOUVİKAS YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Anastasios Douvikas, Yunanistan A Milli Takımı'nda 24 maça çıktı ve 3 gol attı. Milli formayla gollerini 2021'de Kosova'ya, 2025'te Slovakya'ya, 2026'da Sırbistan'a attı.