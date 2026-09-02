Anaokulu ne zaman başlıyor, anasınıfları ne zaman başlayacak?

Çocuklarının ilk kez okul hayatına başlayacağı tarihi merak eden veliler, 2026 anaokulu ve anasınıfı ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimine göre okul öncesi öğrencilerinin okula uyum süreci 7 Eylül’de başlayacak, tüm öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başlayacak. Böylece anaokulu ve anasınıfı öğrencileri, eğitim yılı öncesinde uyum programıyla okula alışma fırsatı bulacak.

ANAOKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında anaokulları ve anasınıflarında ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Böylece okul öncesi eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim dönemine diğer öğrencilerle birlikte başlayacak.

Veliler, çocuklarının okula başlayacağı tarih yaklaşırken okul yönetimlerinden yapılacak bilgilendirmeleri de takip edecek. Özellikle ilk kez okul deneyimi yaşayacak öğrenciler için hazırlık süreci önem taşıyor.

ANA SINIFLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 anasınıfları da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak. Bunun öncesinde ise minik öğrencilerin okula alışmasını kolaylaştırmak amacıyla uyum eğitimi gerçekleştirilecek.

Uyum haftası kapsamında öğrencilerin öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla tanışması, okul ortamını keşfetmesi ve yeni eğitim düzenine daha kolay adapte olması hedefleniyor.

ANAOKULU UYUM EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Anaokulu ve anasınıfına başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Normal eğitim döneminden bir hafta önce gerçekleştirilecek oryantasyon süreciyle öğrencilerin okula daha rahat adapte olmaları amaçlanıyor.

Özellikle ilk kez okul ortamına girecek çocuklar açısından uyum haftası, yeni çevreye alışma ve okul rutinini tanıma açısından önemli bir başlangıç olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Anaokulu ve anasınıfı öğrencileri de bu tarihten itibaren normal eğitim programına geçecek. Uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Velilerin, eğitim dönemi başlamadan önce çocuklarının ihtiyaçlarını hazırlamaları ve okul yönetimi tarafından paylaşılacak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.