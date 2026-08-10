Anamız Var filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Anamız Var filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Anamız Var filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anamız Var filmini izleyecek olanların merak ettiği Anamız Var konusu nedir, Anamız Var oyuncuları kimler ve Anamız Var özeti gibi konuları inceliyoruz.

ANAMIZ VAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Anamız Var filmi, 2018 yılında çekildi. Komedi türündeki yapımın yönetmenliğini Hasan Doğan üstlenirken, başrollerde Alper Saldıran ve Füsun Demirel yer alıyor. Filmin yapım yılı ve yönetmen bilgileri NOW tarafından yayımlanan film künyesinde de 2018 ve Hasan Doğan olarak belirtiliyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anamız Var filminin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmde mahalle yaşamını merkeze alan sahneler öne çıkarken, çekimlerin İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Ortaçeşme semtinde yapıldığı belirtiliyor. Böylece İstanbul’un mahalle atmosferi, filmin hikâyesine de doğal bir fon oluşturuyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anamız Var filminin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler bulunuyor. Filmin öne çıkan oyuncuları arasında Alper Saldıran, Füsun Demirel, Suzan Aksoy, Tuğçe Kurşunoğlu, Birgül Ulusoy ve Ali Rıza Tanyeli yer alıyor.

Filmin başrollerini Alper Saldıran ile Füsun Demirel paylaşırken, yardımcı rollerde de Suzan Aksoy, Tuğçe Kurşunoğlu ve diğer oyuncular hikâyeye eşlik ediyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anamız Var, mahalledeki herkesi evlendirmeye çalışan Ülfet Teyze ile onun en büyük rakibi Firdevs arasındaki eğlenceli mücadeleyi konu alıyor.

Ülfet Teyze, mahallede neredeyse herkesi evlendirmesi nedeniyle adeta bir “evlendirme makinesi” olarak tanınıyor. Ancak Ülfet’in Firdevs ile arasında eskiye dayanan bir anlaşmazlık bulunuyor. Ülfet, Firdevs’in oğlunu da evlendirmiş ancak Firdevs oğlunun evliliğinden memnun kalmamıştır. Bu durum iki kadın arasındaki rekabeti daha da büyütür.

Ülfet’in Rusya’da yaşayan oğlu Oğuz, uzun bir izin için Türkiye’ye dönünce annesi için yeni bir hedef ortaya çıkar. Ülfet, oğlunun bu iznini fırsat bilerek onu evlendirmeye karar verir. Ancak Firdevs, Ülfet’in planını bozmak için harekete geçer.

İki taraf arasındaki mücadele mahallede adeta bir savaşa dönüşürken, Oğuz’un sakladığı sır olayları daha da karmaşık hale getirir. Oğuz’un kalbinin de tek bir kişiye ait olmaması, Ülfet ve Firdevs arasındaki rekabeti içinden çıkılması zor bir noktaya taşır.

ANAMIZ VAR FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Anamız Var, komedi türünde bir Türk yapımıdır. Film; mahalle kültürü, aile ilişkileri, evlilik baskısı ve iki karakter arasındaki rekabeti mizahi bir anlatımla ele alıyor. NOW’un film künyesinde de yapımın türü komedi olarak belirtiliyor.

ANAMIZ VAR FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Anamız Var filminin yönetmenliğini Hasan Doğan üstleniyor. 2018 yapımı film, mahalle merkezli hikâyesi ve komedi unsurlarıyla dikkat çekiyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Anamız Var

Yapım yılı: 2018

Tür: Komedi

Yönetmen: Hasan Doğan

Çekim yeri: İstanbul, Beykoz, Ortaçeşme

Başroller: Alper Saldıran, Füsun Demirel

Oyuncular: Suzan Aksoy, Tuğçe Kurşunoğlu, Birgül Ulusoy, Ali Rıza Tanyeli ve diğer isimler

Anamız Var filmi, mahalledeki evlilik telaşını merkezine alan hikâyesiyle aile ve komedi unsurlarını bir araya getiriyor. Özellikle Ülfet Teyze ile Firdevs arasındaki rekabet, filmin temel çatışmasını oluşturuyor.