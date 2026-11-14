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Amerika uçuşları iptal mi, ABD uçuşlar neden durdu?

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Amerika uçuşları iptal mi, ABD uçuşlar neden durdu?
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ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelindeki uçuşlar durduruldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kararının ardından binlerce uçuş iptal edildi ya da ertelendi. ABD'ye seyahat edecek yolcular da "Amerika uçuşları iptal mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

FAA, ülke genelindeki tüm havalimanlarından yapılacak kalkışları yeni bir duyuruya kadar durdurdu. Yapılan son açıklamalara göre kısıtlama devam ediyor ve uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

ABD UÇUŞ SEFERLERİ DURDU MU?

Evet, ABD'de uçuş seferleri durduruldu. FAA, 13 Kasım Cuma günü yerel saatle öğleden sonra ülke genelindeki tüm havalimanlarından kalkışları durdurdu. Karar, "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" alındı. Yerdeki uçakların yeni bir duyuruya kadar kalkış yapmasına izin verilmiyor.

AMERİKA UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre kararın ardından ABD'de yaklaşık 7 bin uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Kısıtlama kaldırılsa bile cuma günü ve hafta sonu boyunca çok sayıda iptal ve rötar yaşanması bekleniyor. Havalimanlarında on binlerce yolcunun mağdur olduğu bildirildi.

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN DURDU?

Sorun, Kansas City'deki hava yolu trafik kontrol merkezinde telsiz ekipmanlarında yaşanan aralıklı kesintilerle başladı. Arıza kısa sürede ülkedeki diğer hava trafik kontrol merkezlerine de yayıldı. Kontrol merkezlerinin frekans ve iletişim kapasitesi etkilendi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, teknisyenlerin sorunun kaynağını araştırdığını açıkladı. Sorunun nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

HAVADAKİ UÇAKLARA NE OLDU?

Kalkışların durdurulduğu sırada ABD hava sahasında yaklaşık 3 bin 100 uçak bulunuyordu. Bazı haberlerde havadaki uçaklara en yakın havalimanına inmeleri talimatı verildiği belirtildi. Diğer haberlerde ise havadaki uçakların uçuşlarını sürdürdüğü ve hava trafik kontrolörlerince yönetilmeye devam ettiği aktarıldı.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. İlk açıklamalarda kısıtlamanın en az ABD Doğu saatiyle 17.00'ye kadar süreceği belirtildi. Bazı haberlerde ise kısıtlamanın 6 saatten uzun sürebileceği ve Türkiye saatiyle 14 Kasım sabahına kadar uzayabileceği ifade edildi. FAA'nın yeni açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları'ndan ABD seferlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. ABD'ye gelen uluslararası uçuşların durumunun ayrıca değerlendirileceği bildirildi. ABD'ye seyahat edecek yolcuların, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının güncel durumunu havayolu şirketinin internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden kontrol etmesi öneriliyor.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İKİNCİ KEZ

ABD'de ülke genelindeki tüm kalkışların durdurulması, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ikinci kez yaşanıyor. Bir önceki benzer olay, 2023 yılında NOTAM sistemindeki arıza nedeniyle yaşanmıştı.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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