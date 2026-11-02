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ABD'de 2026 ara seçimleri için geri sayım başladı. Başkanlık seçimlerinin ardından iki yıl geçmesiyle düzenlenen ara seçimlerde, ABD Kongresi'nin yeni üyeleri belirlenecek. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalye dağılımını etkileyecek seçimlerde bazı eyaletlerin valileri de seçilecek. Seçim öncesinde gözler sandık tarihine, oy sayımının başlayacağı saate ve sonuçların açıklanacağı zamana çevrildi. Peki, Amerika seçimleri ne zaman? 2026 ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

2026 ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2026 ABD ara seçimleri, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. ABD'de iki yılda bir düzenlenen Kongre seçimlerinin ara seçim dönemi, başkanlık seçimlerinin arasında yapılıyor.

Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için oy kullanılacak. Senato'da ise 35 sandalye için seçim yapılacak. Ayrıca 39 eyalette valilik seçimleri de gerçekleştirilecek.

2026 ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ABD seçimlerinde ilk sonuçların, 3 Kasım Salı günü sandıkların kapanmasının ardından gelmeye başlaması bekleniyor. Eyaletlerdeki sandık kapanış saatleri farklı olduğu için oy sayımı ve sonuçların açıklanması ülke genelinde aynı anda gerçekleşmeyecek.

ABD Doğu Yakası'nda bazı bölgelerde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak. İlk sonuçların ve seçim tahminlerinin bu saatten itibaren gelmesi beklenirken, diğer eyaletlerdeki sandıkların kapanmasıyla birlikte gece boyunca yeni veriler paylaşılacak.

Türkiye saatiyle ilk sonuçların 4 Kasım Çarşamba günü saat 02.00'den itibaren gelmeye başlaması öngörülüyor. Eyaletlerin sandık kapanış saatlerine bağlı olarak sonuç akışı sabaha kadar devam edecek.

ABD SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de farklı saat dilimlerinin kullanılması nedeniyle seçim sonuçları aşamalı olarak açıklanacak. Doğu Yakası'ndaki ilk sandıkların kapanması Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü 02.00'ye denk geliyor. Batı eyaletlerinde sandıkların kapanması ise Türkiye saatiyle sabah saatlerine kadar uzanabilecek.

Seçim gecesi haber ajansları ve televizyon kanalları, oy sayımından gelen verilere göre bazı yarışlarda kazanan adayları öngörebilecek. Ancak bu açıklamalar resmî ve kesin sonuç anlamına gelmiyor.

2026 ABD ARA SEÇİMLERİNDE HANGİ GÖREVLER İÇİN OY KULLANILACAK?

ABD ara seçimlerinde Kongre'nin iki kanadındaki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

Temsilciler Meclisi: 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılacak.

Senato: 100 sandalyeli Senato'da 35 sandalye için yarışılacak.

Valilik seçimleri: 39 eyalette valilik görevleri için oy kullanılacak.

Seçim sonuçları, ABD Kongresi'nde hangi partinin çoğunluğu sağlayacağını belirleyecek. Bu nedenle ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan bölümündeki siyasi dengeler açısından da yakından takip ediliyor.