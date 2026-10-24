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Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Amedspor Samsunspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

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Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Amedspor Samsunspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Samsunspor-Amedspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Amedspor Samsunspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Samsunspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Amedspor Samsunspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Amedspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçı yayıncı kuruluş üzerinden izleyebilecek.

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadeleye Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kendi sahasında taraftarının desteğiyle mücadele edecek Samsunspor, karşılaşmadan istediği sonuçla ayrılmayı hedeflerken Amedspor deplasmanda puan arayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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