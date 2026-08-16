Amedspor ile Erzurumspor FK, bugün oynanacak mücadelede karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Amed Erzurum maçı ilk 11'leri...

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele için yayın saati 21.30 olarak açıklandı.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor Erzurumspor maçı 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın adresi ise Diyarbakır Stadyumu olacak.

AMED ERZURUM MAÇI İLK 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel 11'ler şöyle:

Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem, Raveloson, Umut, Ballet, Sor, Orban.

Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Y. Kırtay, Mujakic, B. Baiye, Murat Cem, Sefa Akgün, G. Kerk, Fettahoglu, Eren Tozlu.

Kadroların maç öncesindeki son tercihlere göre değişebileceği unutulmamalı. Muhtemel 11'ler konusunda yayımlanan güncel bilgiler de büyük ölçüde bu isimleri işaret ediyor.