Amedspor eski ismi ne, Amedspor eski Turanspor mu?

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Amedspor'un ilk adı Melikahmet Turanspor'du. 1972 yılında Diyarbakır'da kurulan kulüp, yarım asrı aşan tarihinde birçok kez isim değiştirdi ve bugün Amed Sportif Faaliyetler adıyla yoluna devam ediyor. İşte Amedspor'un eski isimleri ve kulübün tarihçesi.

AMEDSPOR ESKİ TURANSPOR MU?

Evet, Amedspor'un kuruluştaki adı Turanspor'du. Kulüp, 1972 yılında Diyarbakır'ın Melikahmet semtinde Melikahmet Turanspor adıyla kuruldu. Bu isim, kulübün o dönemki sponsoru Turan Gazozları'ndan geliyordu. Kulübün ilk renkleri ise kırmızı ve beyazdı.

AMEDSPOR ESKİ İSMİ NE?

Amedspor'un yıllar içinde kullandığı isimler şöyle sıralanıyor:

1972: Melikahmet Turanspor

1985: Melikahmetspor

1990: Diyarbakır Belediyespor

1993: Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor

1999: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİspor

2010: Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor

2014: Amedspor

2015: Amed Sportif Faaliyetler

AMEDSPOR'UN İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Turan Gazozları ile sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından kulübün adı 1985'te Melikahmetspor oldu. 1990 yılında Diyarbakır Belediyesi kulübü bünyesine kattı ve takım Diyarbakır Belediyespor adını aldı. Kulüp, 1993'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 1999'da ise Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sponsorluğuyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİspor oldu. 2010-2011 sezonunda yeniden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor adına dönen kulüp, 2014 yılında Amedspor adını benimsedi.

AMEDSPOR NEDEN AMED SPORTİF FAALİYETLER OLDU?

Kulübün 2014'te aldığı Amedspor ismi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanmadı. Bunun üzerine kulüp, 7 Temmuz 2015'te yapılan olağanüstü kongrede oybirliğiyle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü adını aldı. Kulüp, kamuoyunda ise Amedspor olarak anılmaya devam ediyor.

AMED NE DEMEK?

Amed, Diyarbakır kentinin Kürtçedeki adı. Kulüp, bu ismi benimseyerek kentin tarihi ve kültürel kimliğine vurgu yaptı.

AMEDSPOR'UN SÜPER LİG YOLCULUĞU

Uzun yıllar amatör liglerde mücadele eden kulüp, 1993-1994 sezonunda Süper Amatör Lig'i kazanarak profesyonel liglere adım attı. TFF 3. Lig'de başlayan profesyonel serüven, 2012-2013 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselmeyle devam etti. 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u şampiyon olarak tamamlayan Amedspor, Trendyol 1. Lig'e çıktı. Diyarbakır ekibi, 2025-2026 sezonunda ise Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinde ilk kez ülkenin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.

AMEDSPOR SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Amedspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Diyarbakır temsilcisi, bu performansla ligde ikinci sırada yer alıyor.

AMEDSPOR STADI HANGİSİ?

Amedspor, iç saha maçlarını yaklaşık 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda oynuyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.