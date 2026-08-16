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Amedspor Erzurumspor CANLI İZLE! Amedspor Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı nereden izlenir?

Amedspor Erzurumspor CANLI İZLE! Amedspor Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı nereden izlenir?
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Amedspor Erzurumspor canlı izle! Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularının yanıtını araştırırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Mücadele 16 Ağustos Pazar akşamı Diyarbakır’da oynanacak. Peki, Amedspor Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı nereden izlenir? Detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonu ilk haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Amedspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak. Süper Lig’deki ilk sezonuna başlayan Amedspor, Diyarbakır Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Peki, Amedspor Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Amedspor Erzurumspor FK maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler ise yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden karşılaşmaya erişebilecek. Güncel yayın bilgilerinde TOD ve beIN’in dijital yayın seçenekleri de yer alıyor.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki mücadeleyi televizyon üzerinden beIN Sports 2 kanalından canlı izlemek mümkün olacak. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilerin ise yayıncı kuruluşun resmi dijital yayın hizmetlerindeki aktif abonelik seçeneklerinden yararlanması gerekiyor.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Erzurumspor FK maçı 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadele Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Bu tarih ve saat, TFF’nin 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstüründe de yer alıyor.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakemliğini ise Emre Kargın yapacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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