Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda, Amedspor Boluspor nereden CANLI izlenir?

Süper Lig yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Amedspor ile çıkış arayan Boluspor, kozlarını sahada paylaşıyor. İnternet dünyasında yoğun şekilde sorgulanan "Amedspor Boluspor canlı izle" ve "Şifresiz yayın linki var mı?" aramalarıyla birlikte, karşılaşmanın dijital platformlardaki yayın durumu da netlik kazandı. Mücadeleyi kesintisiz ve canlı bir şekilde takip etmek isteyenler için Amedspor - Boluspor canlı yayın kanalları ve internetten izleme seçeneklerini sizler için derledik.

AMEDSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor - Boluspor mücadelesi, 05 Nisan Pazar günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte saat 19:00’da başlayacak olan bu kritik randevu, iki farklı kanaldan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak veya Bein Sports Max 1 üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLE: FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Amedspor ile Boluspor arasındaki bu zorlu mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi yüksek görüntü kalitesiyle Bein Sports üzerinden izlemek isteyen aboneler için kanal numaraları aşağıda yer almaktadır:

• Digiturk: 82. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal

• İnternet: TOD ve Bein Connect platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

DEV BULUŞMA DİYARBAKIR STADYUMU’NDA

Amedspor’un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Trendyol 1. Lig karşılaşması, Diyarbakır’ın atmosferiyle meşhur Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak maçta ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Boluspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.