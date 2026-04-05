Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda, Amedspor Boluspor nereden CANLI izlenir?

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Amedspor, taraftarı önünde kritik bir sınav vererek Boluspor'u konuk ediyor. Heyecan dozu yüksek geçmesi beklenen bu zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, ekran başında yerini almak için "Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda?" ve "Amedspor maçı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İ

Süper Lig yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Amedspor ile çıkış arayan Boluspor, kozlarını sahada paylaşıyor. İnternet dünyasında yoğun şekilde sorgulanan "Amedspor Boluspor canlı izle" ve "Şifresiz yayın linki var mı?" aramalarıyla birlikte, karşılaşmanın dijital platformlardaki yayın durumu da netlik kazandı. Mücadeleyi kesintisiz ve canlı bir şekilde takip etmek isteyenler için Amedspor - Boluspor canlı yayın kanalları ve internetten izleme seçeneklerini sizler için derledik.

AMEDSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor - Boluspor mücadelesi, 05 Nisan Pazar günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte saat 19:00’da başlayacak olan bu kritik randevu, iki farklı kanaldan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak veya Bein Sports Max 1 üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLE: FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Amedspor ile Boluspor arasındaki bu zorlu mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi yüksek görüntü kalitesiyle Bein Sports üzerinden izlemek isteyen aboneler için kanal numaraları aşağıda yer almaktadır:

• Digiturk: 82. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal

• İnternet: TOD ve Bein Connect platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

DEV BULUŞMA DİYARBAKIR STADYUMU’NDA

Amedspor’un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Trendyol 1. Lig karşılaşması, Diyarbakır’ın atmosferiyle meşhur Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak maçta ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Boluspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü

Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti