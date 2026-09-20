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Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonu 6. haftasında kartlar yeniden karılıyor. 20 Eylül Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Amedspor - Beşiktaş mücadelesi, ligin zirve piramidini ve liderlik dengelerini tamamen değiştirebilecek kritik bir viraj niteliği taşıyor. Peki, Amedspor Beşiktaş'ı yenerse lider olacak mı? Beşiktaş Amedspor ile berabere kalır ya da yenerse lider mi? Detaylar...

AMEDSPOR BEŞİKTAŞ'I YENERSE LİDER OLACAK MI?

Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen ev sahibi ekibin galibiyeti durumunda puan tablolarındaki dengeler yeniden şekillenecek. Amedspor’un sahadan 3 puanla galip ayrılması halinde Beşiktaş, liderlik fırsatını teperken haftayı mevcut puanıyla kapatacak. Lider Galatasaray'ın 13 puanda kaldığı haftada Beşiktaş zirveye oturma şansını kaçırırken, Amedspor ise ligdeki tırmanışını sürdürerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirecek.

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR İLE BERABERE KALIR YA DA YENERSE LİDER Mİ?

Beşiktaş için 20 Eylül akşamı oynanacak olan Amedspor karşılaşması liderlik kapısını ardına kadar açıyor. Siyah-beyazlıların sahadaki muhtemel senaryolarına göre durum şu şekilde netleşiyor:

Beşiktaş'ın Galibiyeti Halinde: Beşiktaş, zorlu Amedspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda puanını 15’e çıkaracak. Böylece 13 puanda kalan Galatasaray’ı geride bırakarak Trendyol Süper Lig’in tek başına yeni lideri konumuna yükselecektir.

Beraberlik Halinde: Beşiktaş’ın Amedspor ile berabere kalması durumunda puanı 13’e yükselecektir. 13 puanlı Galatasaray ile puanı eşitlenecek olan siyah-beyazlılar, averaj üstünlüğü sayesinde yine liderlik koltuğunun yeni sahibi olacaktır.

Sezon İçi Sıralamada Averaj Kuralları

Sezon sonunda puan eşitliği devam ettiği takdirde takımlar arasındaki ikili averaj belirleyici temel etmen haline gelmektedir. Ancak iki takım henüz bu sezonda karşı karşıya gelmediğinden dolayı, sezon içerisindeki haftalık sıralamalarda genel averaj üstünlüğü dikkate alınır. Bu durum, genel averajı daha iyi olan Beşiktaş’ı zirveye taşımak için yeterli olmaktadır.