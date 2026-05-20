Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mayıs Perşembe Amasya'da okul var mı, yok mu? (AMASYA VALİLİĞİ)

Amasya Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, Tokat Almus Barajı’nın tam doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceği belirtilmiş, buna bağlı olarak taşkın riskine karşı bazı tedbirlerin devreye alındığı duyurulmuştu. Açıklama kapsamında Amasya Merkez ve Taşova ilçesinde, köyler dahil olmak üzere tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirilmişti. Peki, Amasya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mayıs Amasya'da okul var mı yok mu? Detaylar...

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya’da 21 Mayıs için şu ana kadar resmi makamlar tarafından alınmış yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Kent genelinde etkisini sürdüren yağış ve taşkın riski nedeniyle vatandaşların gözü Amasya Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

Özellikle Yeşilırmak çevresindeki riskin devam etmesi ve Tokat Almus Barajı’ndan yapılacak su tahliyesinin bölgedeki etkileri nedeniyle kamuoyunda yeni bir tedbir kararı alınabileceği yönünde beklenti oluştu. Ancak mevcut durumda yalnızca 20 Mayıs tarihini kapsayan resmi tatil açıklaması bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurgularken, olası yeni kararların Amasya Valiliği’nin resmi kanalları üzerinden duyurulacağı belirtiliyor.

21 MAYIS AMASYA'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

21 Mayıs Çarşamba günü için Amasya’da eğitime ara verildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda okulların açık olduğu değerlendiriliyor.

Ancak bölgede devam eden yoğun yağış, su seviyesindeki yükseliş ve olası taşkın riskleri nedeniyle yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde yapılabilecek açıklamaları yakından takip ediyor.

AMASYA HAVA DURUMU

Amasya’da son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle dere yatakları ve nehir çevrelerinde risk oluşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki yağışların Yeşilırmak’ın su seviyesini artırdığı belirtilirken, taşkın ihtimaline karşı ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.