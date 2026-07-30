Altınoluk yangın söndürüldü mü? Balıkesir'in Edremit yangın son durum ne?

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Edremit'in Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisi ile Gömeç ilçesindeki yangınlar nedeniyle çok sayıda ekip bölgede görev yaparken, yetkililer vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde 210 konutun tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybının bulunmadığını açıkladı.

ALTINOLUK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Gece alınan bilgilere göre Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tamamen söndürülmüş değil.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre yangına;

6 uçak

5 helikopter

24 arazöz

11 itfaiye aracı

19 su tankeri

7 ilk müdahale aracı

26 hizmet aracı

4 dozer

320 personel

ile müdahale ediliyor.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin "Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma." ifadelerini kullandı.