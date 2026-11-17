Altınbaş Holding ; kuyumculuk, bankacılık, finans, enerji, denizcilik ve eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren köklü bir aile şirketi. Holding bünyesinde Altınbaş, Assos ve Onsa gibi kuyumculuk markalarının yanı sıra Creditwest Bank, Creditwest Faktoring, Alpet, Transal Denizcilik ve Altınbaş Üniversitesi gibi kuruluşlar yer alıyor. Grubun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'da 21 şirketle faaliyet gösterdiği belirtiliyor. 17 Kasım 2026'da verilen kararla holdingin bazı şirketlerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. İşte Altınbaş Holding'e bağlı şirketler, faaliyet alanları ve kayyum atanan şirketlerle ilgili tüm detaylar.

ALTINBAŞ HOLDİNG ŞİRKETLERİ NELER?

Altınbaş Holding'in grup şirketleri ve faaliyet alanları şöyle sıralanıyor:

Altınbaş: Kuyumculuk

Assos: Kuyumculuk

Onsa Rafineri ve Onsa İstanbul: Kuyumculuk ve değerli metaller

Creditwest Bank: Bankacılık (KKTC ve Ukrayna)

Creditwest Faktoring: Finans

Alnus Yatırım Menkul Değerler: Sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri

Alpet: Enerji ve akaryakıt

Transal Denizcilik: Denizcilik ve lojistik

Altınbaş Üniversitesi: Eğitim

ALTINBAŞ HOLDİNG HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Altınbaş Holding, kuyumculuk, bankacılık, finans, enerji, akaryakıt, denizcilik, lojistik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holdingin merkezi İstanbul Maslak'ta bulunuyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN HANGİ ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI?

Fon soruşturması kapsamında 17 Kasım 2026'da şu beş şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi:

Altınbaş Holding

Altınbaş Kuyumculuk

Altınhas Holding

Altınhas Yatırım Holding

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Altınbaş Üniversitesi ise kayyum atanan kuruluşlar arasında yer almıyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG'E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Kayyum kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında verildi. Soruşturmada, bazı fonların düşük hacimli hisselerde çapraz işlemlerle kısa sürede değer kazandığı, Pusula Portföy'ün ise Eylül 2026'da katılma payı ödemelerinde temerrüde düştüğü iddia ediliyor. SPK'nın 131 fonu tasfiyeye aldığı süreçten yaklaşık 455 bin yatırımcının etkilendiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve holdingin yöneticilerinden Nusret Altınbaş da tutuklandı. Kayyum kararının hukuki gerekçesi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM?

Altınbaş Holding, Gaziantep doğumlu iş insanı Mehmet Altınbaş tarafından kurulan bir aile şirketi. 1923'te doğan ve 2003'te hayatını kaybeden Mehmet Altınbaş, 1970'lerde çocuklarıyla birlikte Kıbrıs'ta altın ticaretine başladı. Aile, 1985'te toptan altın ticaretine, 1988'de ise altın üretimine geçti. Holdingin yönetim kurulu başkanlığını İnan Altınbaş yürütüyor. Hüseyin Altınbaş ve Nusret Altınbaş yönetim kurulu başkan vekili, Sofu Altınbaş ve Serdar Altınbaş ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HOLDİNGE Mİ BAĞLI?

Altınbaş Üniversitesi, holdingin eğitim alanındaki faaliyetleri arasında gösteriliyor. Ancak üniversiteler Türkiye'de vakıflar aracılığıyla kuruluyor ve üniversitenin holdingle ortaklık ilişkisine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Altınbaş Üniversitesi, kayyum kararının kapsamında yer almıyor.