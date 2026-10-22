Altın Portakal Film Festivali ne zaman, ödül nedir? Altın Portakal Film Festivali'nin jürileri kimler olacak?

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Türkiye'nin köklü sinema etkinliklerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da birbirinden farklı film seçkileri ve ödül törenleriyle gündeme geliyor. Festivalin tarihleri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda verilecek büyük ödül ve yarışmaları değerlendirecek jüri üyeleri sinemaseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Derviş Zaim'in jüri başkanlığını üstleneceği festivalde, toplam 11 milyon lira ödül dağıtılacak. Altın Portakal Film Festivali'nin jürisinde kimler var ve ödüller hangi kategorilerde verilecek? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

63. ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 31 Ekim 2026 Cumartesi günü sona erecek. Festivalin açılışı, geleneksel kortej geçişi ve kırmızı halı töreniyle yapılacak. Kortej saat 14.30'da Cam Piramit önünden hareket ederek 100. Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip edecek, Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Saat 19.30'da Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek açılış törenini Pınar Altuğ ve Emre Kınay sunacak. Vatandaşların katılımına açık olacak törende, festival kapsamında verilecek onur, emek, başarı ve özel ödüller de sahiplerini bulacak. Kapanış ve ödül töreni ise 31 Ekim'de Cam Piramit'te gerçekleştirilecek.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE 11 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül 5 milyon lira olarak belirlendi. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü başta olmak üzere yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, müzik, kurgu ve sanat yönetmenliği kategorilerinde de ödüller verilecek.

En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerinin yanı sıra belgesel ve kısa film kategorileri de yarışma programında yer alacak. Film Forum kapsamında verilecek beş ödülle birlikte festivalde dağıtılacak toplam ödül miktarı 11 milyon liraya ulaşacak.

ALTIN PORTAKAL'IN ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLECEK?

Festivalin açılış töreninde Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü sunulacak. Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş, Sinema Emek Ödülü'nün sahibi olacak. Genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a Genç Başarı Ödülleri verilirken, Sinemaya Katkı Özel Ödülü Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) takdim edilecek.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstlenecek. Jüri üyeleri arasında Fatih Artman, Meryem Uzerli, Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Sırma Bradley ve Rahman Altın bulunuyor.

Uluslararası yarışmada ise jüri başkanlığını görüntü yönetmeni Andreas Sinanos yapacak. Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy da uluslararası yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alacak.

115 FİLM GÖSTERİLECEK, 4 FİLMİN GALASI YAPILACAK

Festival programında toplam 115 film sinemaseverlerle buluşacak. Bu filmlerin 90'ı Antalya'da ilk kez gösterilecek. Gösterimler Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonlarının yanı sıra üç farklı alışveriş merkezindeki sinema salonlarında yapılacak.

Festival kapsamında “Uyuyan Kadın”, “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması”, “Son Oyun” ve “Son Yemek” filmlerinin galaları gerçekleştirilecek. Ayrıca İran, Filistin, Ukrayna ve Lübnan sinemalarından 13 filmin yer aldığı “Kökler, Işık ve Kamera” özel seçkisi de izleyici karşısına çıkacak.

Festival biletleri indirimli 20 lira, tam 50 lira olarak belirlendi. “Gezen Sinema” etkinlikleriyle filmler 16 ilçede izleyiciyle buluşacak. Engelsiz Filmler seçkisinde ise görme engelli izleyiciler için sesli betimleme, işitme engelli izleyiciler için ayrıntılı altyazı desteği sunulacak.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE ÇEVRECİ UYGULAMALAR

Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde festivalin çevresel etkisini azaltmaya yönelik adımlar atıldı. Bu kapsamda festival kataloğu ve gazetesi basılı olarak dağıtılmayacak, içerikler dijital ortamda sunulacak. Festival sonrasında etkinliğin karbon ayak izi de ölçülecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, festivalin 63 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu belirterek organizasyonun yalnızca Antalya için değil, Türkiye sineması açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Özdemir, çevreci uygulamaların yanı sıra çocuklara yönelik gösterimler, engelsiz film seçkisi ve farklı ilçelere ulaşacak etkinliklerle sinemayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.