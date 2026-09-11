Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam edecek mi?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın piyasasında hareketlilik yaşandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Verinin ardından gram altın 6 bin 850 lira seviyelerini gördü. Peki, altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? SON DAKİKA!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verileri, küresel piyasaların gündeminde yer aldı. ABD'de TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,4 artış göstermesi ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi sonrasında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

Veriler öncesinde 6 bin 750 lira seviyelerinde seyreden gram altın, açıklamanın ardından hızlı şekilde yükselerek 6 bin 850 lira seviyesine kadar çıktı.

ABD TÜFE verileri, piyasaların yönü açısından yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. BLS, TÜFE'nin tüketicilerin mal ve hizmetler için ödediği fiyatlardaki zaman içindeki ortalama değişimi ölçtüğünü belirtiyor.

AYLIK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

ABD'de tüketici fiyat endeksi ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş bazda aylık yüzde 0,4 oranında arttı. Temmuz ayında aylık artış yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece ağustos ayında aylık enflasyonun önceki aya göre hızlandığı görüldü. Yıllık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 3,4 oranında gerçekleşti. ABD'de yıllık enflasyon böylece temmuz ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesini korudu.

BLS'nin resmi takviminde ağustos ayı TÜFE verilerinin 11 Eylül 2026'da açıklanacağı belirtilmişti.

ALTIN FİYATLARINDA VERİ SONRASI HAREKETLİLİK

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın piyasasında hızlı bir fiyat hareketi yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 750 lira seviyelerinde bulunan gram altın, açıklama sonrasında yükselişe geçerek 6 bin 850 lira seviyelerini gördü.

Böylece ABD'den gelen ağustos ayı TÜFE verisinin açıklanmasıyla gram altın fiyatında kısa süre içerisinde 100 liralık bir hareketlilik kaydedildi.

Piyasalarda ABD enflasyon verileri yakından takip edilirken, açıklanan rakamların ardından altın tarafındaki fiyat hareketi de dikkat çekti.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD ağustos ayı enflasyon verisinin ardından gram altının 6 bin 850 lira seviyesine kadar yükselmesi, altın fiyatlarının bundan sonraki seyri açısından da takip ediliyor.

Ancak verilen bilgiler kapsamında altının yükselişinin ne kadar devam edeceğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Mevcut tabloda bilinen gelişme, ABD TÜFE verisinin açıklanmasının ardından gram altında yukarı yönlü hızlı bir hareket yaşanması ve fiyatın 6 bin 850 lira seviyelerini görmesi oldu.

ABD'de temmuz ayında yıllık TÜFE yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı. BLS verilerine göre aynı dönemde aylık TÜFE artışı yüzde 0,1 seviyesindeydi. Ağustos ayında aylık artışın yüzde 0,4'e yükselmesiyle birlikte aylık enflasyondaki hareketlilik dikkat çekti.

Dolayısıyla piyasaların bundan sonraki süreçte ABD enflasyon verileri ve altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip etmesi bekleniyor. Mevcut veriler, yalnızca açıklanan ağustos ayı TÜFE rakamları ile veri sonrasında gram altında görülen 6 bin 850 liralık seviyeyi ortaya koyuyor.