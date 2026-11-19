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Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ek faiz artışlarına yönelik açıklamaları, küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Üst üste üç işlem gününde değer kaybeden ons altın, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 800 dolar seviyesinin altına geriledi. Peki, altın neden düşüyor, fiyatlar ne zaman yükselecek? 19 Kasım 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve doların güçlenmesi etkili oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında ek faiz artışlarının gerekebileceğine yönelik açıklamaları, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren yazar Zeynel Balcı da altındaki geri çekilmeyi birden fazla etkene bağladı. Balcı'nın değerlendirmesine göre fiyatlardaki düşüşte şu gelişmeler öne çıkıyor:

- Küresel tahvil faizlerinin yükselmesi,

- Merkez bankalarının faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi,

- Dolar endeksinin değer kazanması,

- Fiziki ve küresel altın talebinin zayıflaması.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın peş peşe üç işlem gününü düşüşle tamamladı ve 3 bin 800 dolar seviyesinin altına indi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının kısa vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeynel Balcı, mevcut piyasa koşullarında yakın vadede güçlü bir yükseliş beklemediklerini belirtti. Bununla birlikte ons altında 3 bin 700 dolar ile 3 bin 650 dolar aralığındaki destek seviyelerine yaklaşılması durumunda tepki alımlarının görülebileceğine dikkat çekti.

Balcı, yüksek seviyelerden altın alarak bekleyen yatırımcıların yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğini de ifade etti. Ons altının 5 bin 600 dolar seviyesinden 3 bin 870 dolar civarına gerilemesiyle Ocak 2026'dan bu yana yüzde 32'ye varan değer kaybı yaşandığını belirten Balcı, sert düşüşün piyasalarda negatif servet etkisi oluşturduğunu vurguladı.

19 KASIM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

19 Kasım 2026 Perşembe günü serbest piyasada gram altın 6 bin 45 TL seviyelerinde işlem görüyor. Güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

- Gram altın alış: 6.045,22 TL

- Gram altın satış: 6.046,06 TL

Kapalıçarşı'da ise gram altın alış fiyatı 6.086 TL, satış fiyatı 6.174 TL olarak kaydedildi.

19 KASIM 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü çeyrek altının alış ve satış fiyatları şu şekilde:

- Çeyrek altın alış: 9.955 TL

- Çeyrek altın satış: 10.051 TL

19 KASIM 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 19 Kasım 2026 Perşembe günü 40 bin TL seviyesine yakın işlem görüyor. Güncel fiyatlar şöyle:

- Cumhuriyet altını alış: 39.736 TL

- Cumhuriyet altını satış: 40.034 TL

19 KASIM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın, 3 bin 800 dolar seviyesinin altında bulunuyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü ons altının alış ve satış fiyatları şöyle:

- Ons altın alış: 3.721,96 dolar

- Ons altın satış: 3.722,41 dolar

Yatırım tavsiyesi değildir.