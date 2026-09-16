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Altın neden düşüyor, 16 Eylül Çarşamba altın neden düştü?

Altın neden düşüyor, 16 Eylül Çarşamba altın neden düştü?
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Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 16 Eylül Çarşamba günü altın fiyatlarında görülen düşüşün nedenleri merak edilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik beklentiler yakından takip ediliyor.

16 Eylül Çarşamba günü altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından “Altın neden düşüyor?” ve “16 Eylül Çarşamba altın neden düştü?” soruları gündeme geldi. Yatırımcılar, ons altın ve yurt içindeki altın fiyatlarında görülen düşüşün arkasındaki gelişmeleri araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI FED KARARI SONRASI GERİLEDİ

Altın piyasasında Fed'in faiz kararının ardından dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesi sonrasında ons altın ve gram altın fiyatlarında hızlı düşüş görüldü. Karar öncesinde 4 bin 353 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, kısa süre içinde 4 bin 273 dolara kadar geriledi.

ONS ALTINDA 80 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalarda oluşan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altın, karar öncesindeki seviyesine göre yaklaşık 80 dolarlık değer kaybı yaşarken gün içerisinde 4 bin 275 dolar civarında dip seviyeleri test etti. Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin mesajlarını yakından takip etti.

GRAM ALTINDA 159 TL GERİLEME

Küresel piyasalarda ons altında yaşanan düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Fed kararı öncesinde 6 bin 812 TL seviyesinde bulunan gram altın, yaşanan satışlarla birlikte 6 bin 653 TL'ye kadar çekildi. Böylece gram altında kısa süre içerisinde yaklaşık 159 TL'lik düşüş gerçekleşti.

FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Piyasaların uzun süredir beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararın ardından gözler Fed yetkililerinin gelecek dönemde para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki gerilemede Fed'in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin açıklamaları da etkili oldu. Warsh'ın enflasyonla mücadeleye yönelik mesajları ve Fed'in gelecek döneme ilişkin faiz beklentileri, piyasalarda altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine neden olan gelişmeler arasında öne çıktı.

YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARINI TAKİP EDİYOR

Fed kararının ardından ons altın ve gram altında yaşanan sert hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden merkez bankalarının para politikalarına çevirdi. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri, dolar hareketleri ve Fed'den gelecek yeni açıklamalar önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrinde yakından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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