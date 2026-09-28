Altın neden düştü? SON DAKİKA! 28 Eylül Pazartesi altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi?

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Altın fiyatlarında 28 Eylül Pazartesi günü aşağı yönlü hareket hız kazandı. Ons altın 25 Ağustos'tan bu yana devam eden düşüş eğilimini sürdürürken, gün içerisinde kayıp yüzde 3 seviyesine ulaştı. Gram altın ise 6 bin 500 TL seviyesine geriledi.

28 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Piyasalarda yaşanan hareketlilikte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler öne çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,20 seviyesine, 30 yıllık tahvil getirisinin ise yüzde 5,51 seviyesine yükselmesi, faiz getirisi sunmayan altın üzerindeki satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı. 25 Eylül'de ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,196, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,513 seviyesinde bulunuyordu.

Altındaki düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri belirleyici oldu. Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket de küresel enflasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. Normal şartlarda yüksek enflasyon beklentileri altına destek sağlayabilse de mevcut tabloda petrol fiyatlarındaki hareketin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden altın fiyatlarına yansıdığı görüldü.

28 Eylül'de altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşte yükselen ABD tahvil getirileri, güçlenen dolar, petrol fiyatlarındaki hareket ve yeni bir Fed faiz artışı beklentisi birlikte etkili oldu.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri açısından Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri, doların hareketi, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Mevcut tabloda piyasaların Fed'in Ekim ayındaki toplantısına ilişkin faiz artışı ihtimalini yüzde 68 seviyelerinde fiyatlaması, altın üzerindeki baskının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi de altının hareketi açısından önem taşıyor.

Dolayısıyla altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler, ABD'den gelecek ekonomik veriler, tahvil faizleri, petrol fiyatları ve ABD-İran arasındaki diplomatik gelişmeler izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

28 Eylül itibarıyla piyasalarda görülen hareket, bu unsurların aynı anda altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturduğunu gösteriyor. Gram altındaki hareket ise ons altın fiyatındaki değişimin yanı sıra TL'nin dolar karşısındaki seyrinden de etkileniyor. 28 Eylül verilerinde gram altın 6 bin 600 TL civarında işlem görürken gün içindeki düşük seviye 6 bin 600 TL'nin hemen üzerinde gerçekleşti.

NOT : Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.