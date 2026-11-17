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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert gerilemenin ardından yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini ve değerli metalin yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini araştırıyor. ABD Doları'nın son 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ikinci işlem gününde sınırlı toparlanma gösteren spot altının yönü açısından gözler, Fed tutanaklarına ve ABD Doları'nın seyrine çevrildi. Peki, Altın düşer mi, yükselir mi? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarında kısa vadeli görünüm üzerinde ABD Doları'nın gücü ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor. ABD Doları'nın değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlandırılan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Bu durum altına yönelik talebi zayıflatırken fiyatlar üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altın fiyatlarının ABD'nin gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Rodda, ABD'de faiz oranlarının ne kadar yükselebileceğine yönelik beklentilerin döviz piyasasını da etkilediğini, önceki gün altın fiyatlarında görülen sert satışta bu beklentilerin önemli rol oynadığını ifade etti.

Haftanın ikinci işlem gününde ise spot altın sınırlı toparlanma gösterdi. Saat 07.01 itibarıyla ons altın 3 bin 869,13 ABD Doları'ndan işlem gördü. ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 yükselerek 3 bin 872,10 ABD Doları'na çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları üzerinde etkili olan önemli gelişmelerden biri, Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi oldu. CME FedWatch verilerine göre, 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 95,5'e yükselirken, 50 baz puanlık daha güçlü bir artış olasılığı yüzde 4,5 olarak fiyatlandı.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor. ABD Doları'nın da değer kazandığı dönemlerde bu etki, değerli metal üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

Yatırımcıların odağında şimdi Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü yayımlanacak tutanakları bulunuyor. Tutanakların, ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD DOLARI'NIN 19 AYIN ZİRVESİNE ÇIKMASI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Doları'nın salı günü son 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artıran temel unsurlardan biri oldu. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlandırılan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Altının pahalı hale gelmesi, değerli metale yönelik talebi zayıflatabiliyor. Bu nedenle doların güçlenmesi ve faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi, altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olan gelişmeler arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE ONS ALTIN NE KADAR?

Haftanın ikinci işlem gününde paylaşılan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.277 TL

Çeyrek altın: 10.365 TL

Yarım altın: 20.724 TL

Tam altın: 41.166 TL

Cumhuriyet altını: 41.296 TL

Gremse altın: 103.232 TL

Ons altın: 3.870 ABD Doları

Altın fiyatlarının seyrinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD Doları'nın hareketi ve çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlar yakından izleniyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.