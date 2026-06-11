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Altın artacak mı, altın yükselecek mi?

Altın artacak mı, altın yükselecek mi?
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Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Altın artacak mı, altın yükselecek mi?” sorusu, piyasalardaki son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlar, ons altın ve gram altın fiyatlarında yaşanabilecek yeni hareketliliklere dikkat çekerken, yatırımcılar önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri yakından takip ediyor

“Altın yükselecek mi?” ve “Altın artacak mı?” soruları, son dönemde dalgalı seyreden altın piyasasının ardından yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle gram altın fiyatlarında yaşanan değişimler, hem kısa vadeli yatırımcıların hem de uzun vadeli birikim yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki uzmanların altın tahminleri ne yönde? İşte altın fiyatlarını etkileyen faktörler ve güncel piyasa beklentileri.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "TOPLAMA YILI OLACAK"

Yılın ilk aylarında tarihi zirveleri test eden altın fiyatları, son dönemde küresel piyasalarda artan belirsizliklerin etkisiyle geri çekilme sürecine girdi. Jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik veriler yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, özellikle 2026 yılına ilişkin beklentileriyle yatırımcıların radarına girdi.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECİ HENÜZ BİTMEDİ

Altın piyasasında yaşanan geri çekilmenin devam edebileceğini belirten İslam Memiş, ons altında satış baskısının sürdüğünü söyledi. Teknik seviyelerin önem kazandığına dikkat çeken uzman isim, kısa vadede aşağı yönlü hareketlerin devam etme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki risk algısının değişkenlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, altın fiyatlarında dalgalı görünümün bir süre daha devam edebileceğini vurguladı.

2026 YILI İÇİN "TOPLAMA YILI" DEĞERLENDİRMESİ

Sadece altın değil, emtia ve enerji piyasalarında da önemli fiyat hareketleri yaşandığını söyleyen Memiş, yatırımcıların kısa vadeli kazanç beklentilerinden uzak durması gerektiğini ifade etti.

2026 yılını yatırımcılar açısından bir "toplama yılı" olarak değerlendiren uzman isim, özellikle uzun vadeli düşünenlerin altın ve gümüş tarafındaki fırsatları takip etmesi gerektiğini söyledi. Memiş'e göre piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, stratejik yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunabilir.

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

Yaz aylarında altın fiyatlarının genellikle yükseliş eğiliminde olduğunu hatırlatan Memiş, bu yıl alışılmışın dışında bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Özellikle düğün hazırlığında olanlar ve altın borcu bulunanlar için mevcut fiyat seviyelerinin avantaj oluşturabileceğini ifade eden uzman isim, fiziki altın almayı planlayanların piyasayı yakından izlemesi gerektiğini kaydetti. Son dönemdeki geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Mevcut süreçte panik satışlarından uzak durulması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara sabırlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Piyasaların hassas bir dönemden geçtiğini belirten Memiş, ani kararlar almak yerine gelişmeleri yakından takip ederek hareket etmenin daha doğru bir strateji olacağını söyledi. Uzman isim, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini etkilememesi gerektiğini ifade etti.

Altın piyasasında belirsizlik sürerken, yatırımcılar hem küresel gelişmeleri hem de uzmanların değerlendirmelerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuba Kaya:

malı alıp beklemek gerekiyo herhalde ama şu belirsizlik ortamında kim cesaret edebilir ki kısa vadede para kaybetme riski de var mesele de bu zaten

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Haber YorumlarıElif Toptaş:

avrupa piyasalarında böyle dalgalanmalar o kadar şiddetli değil daha istikrarlı seyrediyo tabii orada sistemler daha güvenilir altın konusunda da öyle gibi görünüyo bizde ise her şey hızlı değişiyo

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Haber YorumlarıFunda Özlem Kerim:

ya şu altın işini kim anlar artık ?? bir gün yükseliyo bir gün düşüyo bizim yetkililer ne yapacak bunu düzeltmek için vallahi merak ediyorum ???>?

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