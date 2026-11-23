Altı Üstü İstanbul 22. bölüm, 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Altı Üstü İstanbul canlı izle linki arayanlar, diziyi ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve ATV mobil uygulamasından kesintisiz ve full HD kalitede takip edebilir. NTC Medya imzalı, Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerini paylaştığı Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm detayları, son bölüm özeti, oyuncu kadrosu ve kaçıranlar için tekrar izleme seçenekleri haberimizde.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul'un 22. bölümü, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Diziyi televizyon başında takip edemeyenler, ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sayfası üzerinden yayını eş zamanlı izleyebilir. Akıllı telefon ve tabletlerde ise ATV'nin resmi mobil uygulaması aynı imkânı sunuyor.

Yayını kaçıranlar, bölüm tamamlandıktan sonra ATV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ilgili bölümü full HD kalitede yeniden izleyebilir. Kesintisiz ve güvenli bir izleme deneyimi için resmi kanalların tercih edilmesi, izinsiz yayın yapan sitelerden uzak durulması öneriliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Altı Üstü İstanbul'un canlı yayını, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Yayın saatinde bu sayfaya giriş yapan izleyiciler, diziyi televizyon yayınıyla aynı anda takip edebiliyor. Mobil cihazlardan izlemek isteyenler için ATV uygulaması da canlı yayın seçeneği sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, büyük şehrin parıltılı yüzü ile kenar mahallelerde verilen hayatta kalma mücadelesini aynı hikâyede buluşturuyor. Dizinin merkezinde, İstanbul'un unutulmuş köşelerinden biri olan kurgusal Ziyankâr Mahallesi ve burada büyüyen Emir ile arkadaşları yer alıyor. Gençlerin tek umudu futbol; kazanacakları büyük bir final maçı, yoksulluktan çıkış biletleri olabilir.

Ancak bu gençlerin yolu, şehrin lüks semtlerinde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi isimlerle kesişince hikâye bambaşka bir yöne evriliyor. Kahkahalarla başlayan günlerin ardından yaşanan sarsıcı bir trajedi, mahallenin dengesini altüst ediyor ve Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösteriyor. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım; güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıklar etrafında şekillenen bir varoluş savaşı anlatıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21. bölümde Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını içinden çıkılması zor bir duruma soktu. Hasan'ı yeniden cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe saydı. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte harekete geçti; kızlar da bu plana destek verdi. Fakat Uzay'ın hırsı, her adımda işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Bayram'ın yıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkmak üzereyken Galip de kendi intikam planını devreye soktu. Emir arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken kızlar, erkeklerden habersiz ayrı bir plan kurdu. Beklenmedik bir yardım eli dengeleri değiştirse de herkesin kendi hesabını görmeye çalışması peş peşe felaketleri beraberinde getirdi. Rami hayati tehlike atlatırken Hasan ile Uzay için zaman daraldı. Bölüm, Emir'in hayatını kökten değiştirecek bir gerçeğe her zamankinden yakın olduğu sahnelerle sona erdi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

22. bölüme Uzay'ın yaralanmasının yarattığı kaosla giriliyor. Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, tüm bencilliğine rağmen kaçmayı başaramıyor. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları ise beklemedikleri bir engelle karşılaşıyor. İzledikleri görüntülerin ardından ne çiftler için ne de Hasan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Rami'nin yaralanması Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ailesiyle bağları kopma noktasına gelen Melek ise son sözünü söylemeye henüz hazır değil.

Cezaevinde yaşananlar Hasan'ın geçmişteki yaralarını yeniden kanatırken Emir, kardeşi için kendini feda etmeyi göze alıyor. Naz da kırgınlığına rağmen Emir'i bu zor süreçte yalnız bırakmamaya kararlı. Tüm bunlar yaşanırken zaferi kazandığını düşünen Uzay'ı büyük bir sürpriz bekliyor: Uzay, hiç beklemediği bir anda Hasan'la aynı cezaevine düşüyor. İkisinin de bilmediği şey ise kaderin onlar için çok farklı bir plan hazırlamış olması.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı kadroda buluşturuyor. Dizinin öne çıkan karakterleri şöyle:

Feyyaz Duman (Tarık Dirlik): Evlat acısıyla yaralanmış, futbol kulübündeki çocuklara umut olarak hayata tutunmaya çalışan antrenör.

Nehir Erdoğan (Zehra Cankaya): Evlat acısını yüreğinde taşıyan, ailesini ayakta tutmak için mücadele eden fedakâr bir anne.

İlker Aksum (Bayram Cankaya): Hayalleri yarım kalmış, hırslı ve kurnaz mahalle kebapçısı.

Rahimcan Kapkap (Emir Cankaya): Yoksulluktan kurtulmanın yolunu futbolda gören, dürüst ve cesur genç.

Elçin Zehra İrem (Naz Başer): Geçmişindeki büyük yalandan habersiz, varlık içinde büyümüş iyi niyetli bir genç kız.

Kadroda ayrıca Öykü Gürman, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi isimler de hikâyenin seyrini belirleyen karakterlere hayat veriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Feyyaz Duman: Tarık Dirlik

Nehir Erdoğan: Zehra Cankaya

İlker Aksum: Bayram Cankaya

Rahimcan Kapkap: Emir Cankaya

Elçin Zehra İrem: Naz Başer

Kaan Çakır: Galip Sultan

Yüsra Geyik: Nihal Cankaya

Öykü Gürman: Fahriye Toprak

Berk Ali Çatal: Uzay Sultan

Cem Söküt: Şeker İbo (İbrahim Koç)

Sacide Taşaner: Pamuk Cankaya

Sena Mia Kalıp: Melek Toprak

Doğancan Sarıkaya: Hasan Koru

Kaan Akkaya: Sado (Sadullah Yalçın)

Efe Can Taşdelen: Mert Aksoy