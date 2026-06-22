Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
“Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu, dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İlk bölümüyle dikkat çeken yapımın devamında neler yaşanacağı merak konusu olurken, 3. bölüm fragmanına dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Altı Üstü İstanbul hayranları, yeni bölüme dair ipuçlarını öğrenmek için resmi yayın platformlarını yakından takip ediyor.
Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 3. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.
Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.
Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?
Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor. Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu, hikâyeye derinlik katan karakterleriyle öne çıkıyor:
• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
• İlker Aksum – Bayram Cankaya
• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
• Elçin Zehra İrem – Naz Başer
• Kaan Çakır – Galip Sultan
• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
• Öykü Gürman – Fahriye Toprak
• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
• Cem Söküt – Şeker İbo / İbrahim Koç
• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
• Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
• Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
• Kaan Akkaya – Sado / Sadullah Yalçın
• Efe Can Taşdelen – Mert Aksoy
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.
Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.
Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.
Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir. Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...
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