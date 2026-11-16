Altı Üstü İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 22. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir. Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür. Ömer'i kurtarmak için kurulan plan Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker. Hasan ise aklını kurcalayan sorulara ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır.

Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur. Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de… Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?

Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor. Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu, hikâyeye derinlik katan karakterleriyle öne çıkıyor:

• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya

• İlker Aksum – Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem – Naz Başer

• Kaan Çakır – Galip Sultan

• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya

• Öykü Gürman – Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan

• Cem Söküt – Şeker İbo / İbrahim Koç

• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya

• Sena Mia Kalıp – Melek Toprak

• Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru

• Kaan Akkaya – Sado / Sadullah Yalçın

• Efe Can Taşdelen – Mert Aksoy

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı Üstü İstanbul 22. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte bir plan yapar. Kızlar da yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Bayram'ın sakladığı sırlar ise açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir.

Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurarlar. İşler kontrolden çıkmak üzereyken uzanan beklenmedik bir yardım eli bütün dengeleri değiştirir. Ancak herkes kendi hesabını görmeye çalışırken intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açar. Rami yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Uzay için zaman daralırken Emir, hayatını altüst edecek bir gerçeğe çok yakın olduğundan habersizdir…