Altı Üstü İstanbul 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 20. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?

Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.