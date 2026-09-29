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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm Full HD izle! Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm Full HD izle! Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Altı Üstü İstanbul izleyicileri, dizinin merakla beklenen 16. bölümünü araştırıyor. Yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ve izleyicilerin bölümü ne zaman takip edebileceği merak konusu oldu. Altı Üstü İstanbul 16. bölüm nereden, nasıl izlenir? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

ATV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 28 Eylül'de yeni bölümü yayınlanmadı. İzleyiciler, yayın akışındaki değişikliğin ardından Altı Üstü İstanbul 16. bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor. Altı Üstü İstanbul 16. bölüm Full HD izle! Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM FULL HD İZLE!

ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Dizinin yayın saatinde Türkiye-İtalya milli maçı öncesinde özel program ekrana gelirken, ardından milli maçın yayını gerçekleştirildi. Bu nedenle dizinin yayın akışında değişiklik yaşandı.

Altı Üstü İstanbul'un 15. bölümünün ardından ekrana gelmesi beklenen 16. bölüm, yayın akışındaki değişiklik nedeniyle bir hafta ertelendi. Dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediğini merak eden izleyiciler, 16. bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

28 Eylül akşamında dizinin yerine özel program ve Türkiye-İtalya karşılaşmasının yayınlanması nedeniyle Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı. Yaşanan bu durumun dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtildi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanması bekleniyor. Böylece dizi, 28 Eylül'deki bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin 16. bölümünün 5 Ekim Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte 15. bölümün ardından yaşanan bir haftalık yayın arası sona erecek. İzleyiciler, yeni bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, 28 Eylül'de yayınlanmayan yeni bölümün ardından 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelmesi beklenen bölüm olacak. Yaşanan yayın değişikliğinin özel program ve Türkiye-İtalya milli maçı nedeniyle gerçekleştiği, dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtildi.

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