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Altay Bayındır bu sene kaç maça çıktı, Altay Bayındır Celta Vigo'da kaç maçta forma giydi?

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Altay Bayındır bu sene kaç maça çıktı, Altay Bayındır Celta Vigo'da kaç maçta forma giydi?
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Milli kaleci Altay Bayındır, Celta Vigo'daki performansıyla Türk futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İspanya'daki yeni takımında kaleyi devralma mücadelesi veren başarılı eldiven, sahaya çıktığı her maçla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Altay Bayındır bu sene kaç maça çıktı? Milli file bekçisinin sezon karnesi merak ediliyor…

İspanya La Liga'da Celta Vigo formasını terleten Altay Bayındır'ın forma şansı, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Deneyimli kalecinin takımındaki rolü ve oynadığı maç sayısı, milli takım açısından da yakından takip ediliyor. "Altay Bayındır Celta Vigo'da kaç maçta forma giydi?" sorusunun yanıtı ve kalecinin güncel istatistikleri haberimizde…

ALTAY BAYINDIR BU SENE KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Altay Bayındır, bu sezon Celta Vigo formasıyla henüz resmi bir maçta süre almadı. Milli kaleci, sezonun ilk haftalarında takımının kadrosunda yer alsa da teknik heyetin tercihleri nedeniyle sahaya çıkma fırsatı bulamadı. Bu durum, Altay'ın İspanya'daki geleceğine dair soruları da beraberinde getirdi.

CELTA VIGO'DA FORMA ŞANSI BEKLİYOR

İspanya'da yeni bir sayfa açan Altay Bayındır, Celta Vigo'da forma şansı elde etmek için antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Kaleci pozisyonunda rekabetin yoğun olduğu takımda, Türk eldivenin önümüzdeki haftalarda kendisine verilecek fırsatı değerlendirmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR İLK MAÇINI BEKLİYOR

Türk futbolseverler, milli kalecinin Celta Vigo formasıyla ilk resmi maçına çıkacağı anı merakla bekliyor. Sosyal medyada Altay Bayındır'ın süre alamaması sık sık gündeme gelirken, taraftarlar oyuncunun kısa sürede ilk 11'e yükselmesini umuyor.

MİLLİ TAKIM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Altay Bayındır'ın kulübünde düzenli forma giymesi, A Milli Takım açısından da büyük önem taşıyor. Milli takım kadrosunda kaleci rotasyonunun belirlenmesinde oyuncuların kulüplerindeki performansı belirleyici rol oynarken, Altay'ın Celta Vigo'da süre bulması bu açıdan da kritik görülüyor.

Not : Altay bugünkü İtalya maçı ile bu sene ik resmi maçına çıkmış oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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