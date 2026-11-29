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Alperen Şengün neden yok sorusunun cevabı, Nba'in sezon takvimiyle ilgili. Alperen sakat ya da cezalı değil. FIBA'nın eleme maçları kulüp sezonu sırasında belirli pencerelerde oynanıyor; ancak Nba, sezonunu bu pencereler için durdurmuyor. Bu nedenle Nba'de forma giyen Alperen Şengün, kasım ayındaki İtalya ve İzlanda maçlarında milli takıma katılamadı.

ALPEREN ŞENGÜN SAKAT MI, CEZALI MI?

Alperen Şengün'ün İzlanda maçında forma giymemesi, sakatlık ya da cezayla ilgili değil. Oyuncunun milli takıma katılmasını engelleyen tek etken, NBA sezonunun devam etmesi. Alperen, kulübünün maç programı nedeniyle kasım ayındaki eleme penceresinde milli takımda görev alamadı.

NBA OYUNCULARI ELEME MAÇLARINDA NEDEN OYNAYAMIYOR?

FIBA, Dünya Kupası elemelerini kulüp sezonu sırasında açılan maç pencerelerinde oynatıyor. Avrupa'daki pek çok lig bu dönemlerde maç programına ara verirken, NBA sezonunu kesintisiz sürdürüyor. Bu nedenle NBA'de forma giyen oyuncular, kasım ve şubat aylarındaki eleme pencerelerinde genellikle milli takımlarına katılamıyor. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, kadrosunda NBA oyuncusu bulunan tüm ülkeleri etkiliyor.

Aynı nedenle NBA'de forma giyen Adem Bona da kasım ayındaki maçlarda kadroda yer almadı. NBA Gelişim Ligi'nde oynayan Ömer Faruk Yurtseven de bu dönemde milli takımda görev alamadı.

ALPEREN ŞENGÜN MİLLİ TAKIMA NE ZAMAN DÖNECEK?

Alperen Şengün'ün milli takımda forma giyebilmesi, NBA sezonunun takvimine bağlı. NBA sezonu sona erdikten sonra yapılacak yaz kampları ve turnuvalar, Alperen'in milli takıma katılabileceği dönemler olarak öne çıkıyor. Bu nedenle 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesindeki hazırlık süreci, Alperen'in yeniden milli formayı giymesi açısından önem taşıyor.

ALPEREN'SİZ 12 DEV ADAM

Alperen Şengün'ün yokluğunda milli takımın pota altı rotasyonunda Sertaç Şanlı, Furkan Haltalı ve genç oyuncu Rüzgar Öpçün gibi isimler görev alıyor. Anadolu Efes'in EuroLeague maçı nedeniyle İtalya karşısında oynayamayan Ercan Osmani'nin de İzlanda maçında takımda olması bekleniyor. Ergin Ataman, eksiklere rağmen takımın grup liderliğini sürdürmesini hedefliyor.

Genç ve deneyimli oyuncuların bir arada yer aldığı kadro, İstanbul'da taraftar desteğiyle İzlanda karşısında galibiyet arayacak. Alperen Şengün'ün yokluğu, diğer pota altı oyuncularının daha fazla sorumluluk almasını gerektiriyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Filbox'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. S Sport 2 ise Turkcell TV+'ta 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden yayın yapıyor. S Sport Plus'a ise internet üzerinden erişilebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN J GRUBUNDA SON DURUM

12 Dev Adam, İzlanda maçı öncesinde 26 Kasım'da Roma'da İtalya'ya 86-72 yenildi. Bu sonuç, milli takımın elemelerdeki 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Mağlubiyete rağmen Türkiye, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini korudu. Grupta Sırbistan ve İtalya 15'er puanla Türkiye'yi takip ederken, Litvanya 14, İzlanda 13 ve Bosna-Hersek 12 puanda bulunuyor.

İzlanda karşısında alınacak galibiyet, milli takımın grup liderliğini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor. İzlanda ise üst sıralara yaklaşmak için İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım, kasım ayındaki eleme maçlarına önemli eksiklerle çıktı. Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Alperen Şengün ve Adem Bona NBA'deki sezon programı nedeniyle milli takıma katılamazken, NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven de bu dönemde görev alamadı. Devşirme oyuncu kontenjanını ise Başantrenör Ergin Ataman, Malachi Flynn'e ayırdı. Bu nedenle Shane Larkin ve Tarık Biberovic de kasım ayındaki maçlarda kadroda yer almadı.