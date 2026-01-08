Alper Erözer kimdir? Alper Erözer kaç yaşında, nereli?

Genç yaşına rağmen müzik dünyasında istikrarlı bir yükseliş yakalayan Alper Erözer, yayınladığı şarkılar ve farklı tarz denemeleriyle dikkat çekiyor. Pop'tan rap'e uzanan geniş repertuvarı, ödüllerle taçlanan kariyeri ve sahne enerjisiyle adından söz ettiren Erözer hakkında merak edilen sorular artıyor. "Alper Erözer kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" sorularının yanıtları haberin devamında yer alıyor.

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Alper Erözer, genç yaşına rağmen müzik ve sanat alanında adından söz ettiren Türk şarkıcı ve oyuncudur. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Erözer, hem sahne performansları hem de yayınladığı projelerle dikkat çekmiştir. Aynı zamanda reklam ve dizi deneyimi de bulunan Erözer, poptan rap'e uzanan geniş bir müzik yelpazesinde üretim yapmaktadır.

ALPER ERÖZER KAÇ YAŞINDA?

9 Temmuz 2004 doğumlu olan Alper Erözer, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

ALPER ERÖZER NERELİ?

Alper Erözer, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatına İstanbul'da devam etmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görmüştür.

ALPER ERÖZER'İN KARİYERİ

Alper Erözer, kariyerine erken yaşta sanatla iç içe bir şekilde başladı. Dört reklam filminde rol aldı ve Fox TV'de yayınlanan "Komşular" dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı.

Müzik kariyerine 2017 yılında, sözlerini kendisinin yazdığı ve Suat Aydoğan'ın düzenlediği "I Think You Love Me Now" adlı şarkıyla adım attı. Ardından yine Suat Aydoğan ile çalışarak İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan ilk albümü "Hey World World"ü yayınladı. Albümde yer alan "Enerji" şarkısı geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Aynı yıl yaz aylarında çıkardığı "Yaz Geldi" ile popülerliğini artıran Erözer, kısa sürede birçok ödül töreninde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı", "Umut Vadeden Sanatçı", "Yükselen Yıldız" ve "En Genç Pop Yıldızı" gibi kategorilerde ödüller kazandı.

2019'da Soner Sarıkabadayı imzalı "Tek Bir Yeminle" şarkısını yayınlayan sanatçı, kariyerinde farklı müzik tarzlarını denemeye devam etti. Rap ve trap türlerinde "Alışırlar", "Hayır Olmaz" ve "Burası İlk Basamak" gibi projelere imza attı.

2020'de "Hâlâ" adlı hareketli şarkısıyla dijital platformlarda yer alan Erözer, aynı yıl DJ ve aranjör İlkay Şencan ile hazırladığı "Göz Göze" teklisini çıkardı. Şarkının başarısı üzerine İngilizce versiyonu "I Like It", Romanya merkezli Global Records iş birliğiyle yayınlandı.

2021 yılında "Kafa Rahat", "Kendimden", "Ben Değil" ve "Saçları Sarı" gibi projelerle üretkenliğini sürdüren Alper Erözer, Ocak 2022'de "17" adlı albümünü dinleyicilerle buluşturdu. Genç sanatçı, pop, rap ve alternatif soundları harmanlayan tarzıyla müzik kariyerine aktif şekilde devam etmektedir.