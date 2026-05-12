Alp Balkan kimdir, öldü mü? Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan Alp Balkan kaç yaşında, neden vefat etti?

"Mahallenin Muhtarları" dizisinde Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan Alp Balkan hakkında ortaya çıkan vefat iddiaları, sanat dünyasında ve izleyiciler arasında merak uyandırdı.

“Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı Eczacı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan Alp Balkan hakkında ortaya atılan vefat iddiaları, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Oyuncu ve müzisyen kimliğiyle tanınan Alp Balkan ile ilgili “öldü mü, kaç yaşındaydı ve ölüm nedeni neydi?” soruları sosyal medyada gündem olurken, sanatçının hayatı ve kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1990’lı yıllardan itibaren hem oyunculuk hem de müzik alanında faaliyet göstermiş bir sanatçıdır. En çok, “Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı eczacı karakteriyle tanınmıştır. Dizi boyunca mahalle yaşamını yansıtan yapımlarda yer alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından bilinir hale gelmiştir. Ayrıca müzik sektöründe de çeşitli sanatçılara vokalistlik yaparak kariyerini sürdürmüştür.

ALP BALKAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Alp Balkan, 1 Ocak 1970 doğumludur ve vefat ettiği dönemde 47 yaşındaydı.

ALP BALKAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Alp Balkan’ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak sanatçının 2017 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçirdiği ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinmektedir.

ALP BALKAN’IN KARİYERİ

Alp Balkan, kariyerine 1990’lı yıllarda başlamış ve 1992–2002 yılları arasında yayınlanan “Mahallenin Muhtarları” dizisindeki eczacı Bahadır karakteriyle büyük çıkış yapmıştır. Daha sonra “Belalı Baldız”, “Yusuf Yüzlü” ve “Davetsiz Misafir” gibi yapımlarda rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik alanında da aktif olmuş, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi ünlü sanatçıların sahne ve stüdyo çalışmalarında vokalistlik yaparak müzik dünyasında da yer edinmiştir.

