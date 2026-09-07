ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI: Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimler nasıl sonuçlandı?

Saksonya-Anhalt’ta sandıkların kapanmasının ardından açıklanan ilk veriler, Almanya’daki seçim gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Ortaya çıkan sonuçlar, eyaletteki siyasi dengelere ilişkin dikkat çeken bir tablo sundu. Peki, Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimler nasıl sonuçlandı? Almanya seçim sonuçları...

ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde sandık çıkış anketleri, siyasi dengeleri değiştirecek sonuçlara işaret etti. AfD, 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını 23,7 puan artırarak yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. CDU ise 18,6 puanlık düşüşle yüzde 18,5’e geriledi.

ALMANYA’NIN SAKSONYA-ANHALT EYALETİNDE SEÇİMLER NASIL SONUÇLANDI?

Saksonya-Anhalt eyaletinde yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken, oy verme işlemi yerel saatle 18.00’de sona erdi. Alman Birinci Televizyonu ARD tarafından açıklanan ilk sandık çıkış anketi, AfD’nin yüzde 44,5 oy oranıyla seçimden birinci çıktığını gösterdi.

AfD, 2021 yılında yapılan bir önceki seçime göre oy oranını 23,7 puan artırdı. Bu sonuçla parti, eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini ise kıl payı kaçırdı.

Sandık çıkış anketlerine göre AfD’nin eyalet hükümeti kurabilmesi için koalisyona ihtiyaç duyduğu görüldü. AfD’siz bir hükümet kurulabilmesi için ise diğer tüm partilerin koalisyonda yer alması gerekiyor.

Seçimde federal hükümetin büyük ortağı CDU, önceki seçime göre 18,6 puan kaybederek yüzde 18,5 oy aldı ve ikinci sırada yer aldı.

Sol Parti yüzde 9,5 oyla üçüncü olurken, Yeşiller yüzde 9 oyla dördüncü sıraya yerleşti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 8 oy oranıyla beşinci parti oldu. SPD'nin oy oranı, 2021 seçimlerine göre 0,4 puan geriledi.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) ise sandık çıkış anketlerinde yüzde 5 oy aldı. BSW’nin yüzde 5 seçim barajını geçerek eyalet meclisine girip giremeyeceği henüz kesinleşmedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise önceki seçime göre 4,4 puan kaybederek yüzde 2 oyda kaldı ve seçim barajını aşamadı.

Sandık çıkış anketlerinde ortaya çıkan tablo, AfD’nin açık ara birinci olduğunu ancak hükümet kurabilmek için koalisyon desteğine ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

DÜNYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Saksonya-Anhalt seçimlerinden çıkan sonuçlar uluslararası basında da geniş yer buldu. Dünya basınında AfD’nin seçimdeki yükselişi ve birinci parti olması öne çıkarılırken, partinin tek başına çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağına dikkat çekildi.

ABD

ABD merkezli Bloomberg, AfD’nin seçimdeki başarısını Almanya’daki halkın artan hoşnutsuzluğu ile birlikte ele aldı. Bloomberg’in paylaşımında AfD’nin eyalet seçimlerini kazanmaya hazırlandığı ancak hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği belirtildi.

CNN de sandık çıkış anketlerine dayanarak AfD’nin doğudaki eyalet seçimlerini kazanmasının beklendiğini aktardı. Haberde, ortaya çıkan oy oranının partinin iktidara gelmesi için yeterli olup olmayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

The New York Times ise AfD’nin seçimi kazanacağının öngörüldüğünü, ancak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağının henüz netleşmediğini yazdı.

The Wall Street Journal da AfD’nin seçimden birinci çıkmasının "tarihi bir zafer" olacağı değerlendirmesine yer verdi.

İNGİLTERE

BBC, AfD’nin seçimleri en az yüzde 44 oyla kazanmasının beklendiğini duyurdu. Seçim sonuçları, kanalın haberinde AfD açısından "büyük zafer" olarak değerlendirildi.

Financial Times, sandık çıkış anketlerine göre AfD’nin Almanya’daki eyalet seçimlerinde öne çıktığını aktardı.

Sky News, AfD’nin yüzde 44,5 oyla seçimi kazanmasının beklendiğini duyurdu. The Telegraph ise AfD’nin seçimdeki başarısını "büyük zafer" olarak nitelendirdi.

The Telegraph’ın paylaşımında AfD’nin mutlak çoğunluğu sağlamaya çok yaklaştığı ve 42 yerine 39 sandalye kazanmasının beklendiği belirtildi. Haberin başlığında ise AfD’nin Almanya’nın doğusunda ezici bir seçim zaferi elde etmeye hazırlandığı ifade edildi.

FRANSA

Fransız AFP ajansı da AfD’nin seçimden birinci çıkmasını "ezici zafer" ifadesiyle duyurdu.

ALMANYA

Almanya’nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkçe sosyal medya hesabında ise sandık çıkış anketlerinde ortaya çıkan oy oranlarına yer verildi.

KATAR

Katar merkezli El Cezire televizyonu da AfD’nin seçimdeki başarısına dikkat çekti. Paylaşımda, bu sonucun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eyalet seçimlerinde aşırı sağcı bir partinin kazandığı ilk seçim olduğuna dikkat çekildi.