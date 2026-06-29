Almanya Paraguay maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Gillette Stadyumu kaç kişilik?

Gillette Stadium yaklaşık 65.000 ila 68.756 seyirci kapasitesine sahip dev bir spor kompleksi olarak öne çıkıyor. NFL ekiplerinden New England Patriots ve MLS takımlarından New England Revolution’a ev sahipliği yapan stadyum, büyük organizasyonlar için sıkça tercih ediliyor. Modern altyapısı ve yüksek kapasitesi sayesinde Almanya– Paraguay gibi dünya çapındaki karşılaşmalarda yoğun bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

ALMANYA – PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya ile Paraguay arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, turnuvanın en çok merak edilen maçları arasında yer alırken yayın bilgileri de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Maçı televizyonun yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlemek mümkün olacak.

ALMANYA – PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya-Paraguay karşılaşması 29 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbol heyecanı saat 23:30’da başlayacak olan maçla birlikte gece geç saatlere kadar sürecek. Dünya Kupası eleme aşamasında oynanacak bu kritik mücadelede iki takım da bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

ALMANYA – PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik karşılaşmaya ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Foxborough şehrindeki Gillette Stadium ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 65 bin kişilik kapasitesiyle bilinen stadyum, büyük organizasyonlarda sık sık tercih ediliyor. Almanya ile Paraguay arasındaki bu önemli Dünya Kupası mücadelesi, futbol atmosferi açısından da yüksek tempolu bir geceye sahne olacak.

Girişinde bulunan deniz feneri ve köprü detayıyla dikkat çeken Gillette Stadyumu'nun 65 bin kapasitesi mevcut.