FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmanın ardından "Almanya elendi mi?" ve "Almanya Dünya Kupası'na veda mı etti?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Futbolseverler, Almanya Milli Takımı'nın turnuvadaki son durumu ve aldığı sonucun detaylarını öğrenmek istiyor.

ALMANYA ELENDİ Mİ, DÜNYA KUPASI'NA VEDA MI ETTİ?

"Almanya elendi mi, Almanya Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusu, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda oynanan Paraguay maçının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede seri penaltı atışlarını kazanan Paraguay adını son 16 turuna yazdırırken, Almanya turnuvaya erken veda etti.

ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Evet, Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup olarak turnuvadan elendi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken, turu geçen taraf penaltılar sonunda Paraguay oldu.

MAÇTA GOLLERİ KİMLER ATTI?

Paraguay, ilk yarının 42. dakikasında Julio Enciso'nun kafa golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 üstün tamamladı. Almanya ise ikinci yarıda Kai Havertz'in 54. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.

VAR KARARI ALMANYA'YI ÜZDÜ

Uzatmaların 102. dakikasında Almanya, Jonathan Tah'ın kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından Alman futbolcu Waldemar Anton'un kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Böylece karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 kaybeden Almanya, Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı yenilgisini yaşadı. Daha önce Dünya Kupası'nda penaltı atışlarına kalan tüm eşleşmelerini kazanan Panzerler, bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

PARAGUAY SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Paraguay, Almanya karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Güney Amerika temsilcisi, bir sonraki turda Fransa ile İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASI HASRETİ SÜRDÜ

Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, 2014'teki zaferinin ardından kupaya yeniden ulaşamadı. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasını geçemeyen Alman Milli Takımı, 2026 organizasyonunda ise son 32 turunda elenerek taraftarlarına bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.