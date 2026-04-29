Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü’nde asistan doktor olarak görev yapan Alican Görse’nin vefatı, sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Peki, Alican Görse kimdir, kaç yaşındaydı? Doktor Alican Görse neden öldü? Detaylar...

ALİCAN GÖRSE KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü’nde asistan doktor olarak görev yapan Alican Görse, tıp camiasında görev süreciyle tanınan genç bir hekimdir. Üniversite bünyesinde eğitim ve klinik çalışmalarını sürdüren Görse, mesleki kariyerine Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmekteydi.

Sağlık alanında görev yapan genç doktorun vefatı, hem akademik çevrede hem de hastane çalışanları arasında büyük üzüntüye neden olmuştur. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile ölüm haberi kamuoyuna duyurulmuştur.

Konuya ilişkin üniversitenin açıklaması şu şekilde yapılmıştır:

“Tıp Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Asistan Doktor Alican Görse’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz”

ALICAN GÖRSE KAÇ YAŞINDAYDI?

Alican Görse’nin yaşıyla ilgili resmi açıklamalarda net bir yaş bilgisi paylaşılmamıştır. Ancak genç yaşta hayatını kaybettiği bilgisi, üniversite tarafından yapılan duyuruda özellikle vurgulanmıştır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde de Görse’nin tıp eğitimini sürdüren bir asistan doktor olduğu ve kariyerinin erken döneminde bulunduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle vefatı, genç bir sağlık çalışanının kaybı olarak değerlendirilmiştir.

DOKTOR ALİCAN GÖRSE NEDEN ÖLDÜ?

Alican Görse’nin ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Kocaeli Üniversitesi’nin duyurusunda yalnızca vefat haberi kamuoyu ile paylaşılmış, ölüm sebebine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Genç doktorun hayatını kaybetmesinin ardından üniversite bünyesinde anma töreni düzenleneceği açıklanmıştır. Buna göre:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Asistan Doktoru Alican Görse için yarın saat 09.00’da Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda, saat 10.00’da ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ana bina önünde anma töreni düzenlenecek.

Bu törenlerle birlikte Görse’nin meslektaşları, akademik çevre ve yakınlarının bir araya gelerek kendisini anması planlanmaktadır.