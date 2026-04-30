Aliağa Muşspor maçı hangi kanalda, Aliağa FK Muşspor nereden CANLI izlenir?

Play-off hattında kader belirleyecek olan Aliağa Muş spor nereden canlı izlenir sorusu, her iki takımın taraftarları tarafından arama motorlarında üst sıralara taşındı. 30 Nisan 2026 Perşembe günü (bugün) saat 17.00’de başlayacak olan bu kritik mücadele, dijital platformlar ve spor kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz izleme seçeneklerinden frekans bilgilerine, takımların muhtemel 11'lerinden maçın canlı skor takibine kadar karşılaşmaya dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. İşte Aliağa FK - Muşspor maçı canlı yayın rehberi...

ALİAĞA - MUŞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Play-off hattının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Aliağa - Muşspor müsabakası, 30 Nisan Perşembe günü (bugün) Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Hakemin başlama düdüğünü çalacağı saat 17.00’den itibaren bu heyecan dolu maç, Tivibu Spor 3 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ALİAĞA - MUŞSPOR MAÇI CANLI İZLE SEÇENEKLERİ

Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte dijital dünyada "Aliağa - Muşspor canlı izle" aramaları en çok tıklananlar arasına girdi. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen sporseverler, Tivibu'nun dijital platformları aracılığıyla yayına kesintisiz erişim sağlayabilecekler. Hem İzmir ekibi hem de Muş temsilcisi için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyan bu kritik 90 dakika, futbolseverlere büyük bir seyir zevki vadediyor.

TİVİBU SPOR 3 NASIL İZLENİR? FREKANS AYARLARI

Mücadeleyi televizyonlarından şifresiz ve yüksek çözünürlükle izlemek isteyen taraftarlar için güncel uydu ayarları paylaşıldı. Kanal listenizde Tivibu Spor 3 bulunmuyorsa, aşağıdaki frekans bilgilerini kullanarak manuel kurulum yapabilirsiniz:

• Frekans: 11880 MHz

• Polarizasyon: H (Yatay)

• Sembol Oranı (Symbol Rate): 20000

• FEC: 3/4

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK EŞLEŞME

Normal sezonun ardından Play-off aşamasına gelerek rüştünü ispatlayan Aliağa FK ve Muşspor, 2. Lig yolunda en zorlu virajlardan birine giriyor. Aliağa FK, kendi seyircisi önünde galip gelerek rövanş öncesi avantaj yakalamak isterken; Muşspor ise deplasmanda tur kapısını aralayacak bir skor hedefliyor. Taktik savaşların ön plana çıkacağı bu dev randevu, Anadolu Ajansı ve yerel basın tarafından da yakından takip ediliyor. Tüm gözler Aliağa Şehir Stadyumu'ndan gelecek maç sonucu haberinde.