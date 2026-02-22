Ali Tutal kimdir, Ali Tutal kaç yaşında nereli? Oyuncu Ali Tutal hangi filmlerde oynadı?

Oyuncu Ali Tutal hangi filmlerde oynadı? Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Ali Tutal, sinema ve televizyon projelerinde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. "Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" gibi önemli yapımlarda rol alan usta oyuncu, özellikle güçlü yan karakter performanslarıyla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş; Türk sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olan, çok yönlü bir sanatçıdır. Eğitimini Siyasal İşletme alanında tamamladıktan sonra 1970'li yılların ortasında sinema sektörüne adım atmıştır. 1975–1976 yıllarında başlayan kariyeri, onu hem kamera önünde hem de kamera arkasında aranan bir isim hâline getirmiştir.

SANAT HAYATINA GİRİŞİ VE KARİYER YOLCULUĞU

Ali Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde rol almıştır. Dramatik yapımlardan komedi projelerine kadar geniş bir yelpazede yer alması, onun karakter oyuncusu kimliğini güçlendirmiştir.

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Tutal; dublaj süpervizörlüğü, yerel aksan danışmanlığı ve teknik prodüksiyon alanlarında da önemli görevler üstlenmiştir. Bu yönüyle Türk sinema ve televizyon sektöründe hem sahnede hem de perde arkasında iz bırakan isimler arasında gösterilir.

ALİ TUTAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER



SİNEMA VE TELEVİZYON PROJELERİ

• Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

• Yasak Elma (2021)

• Kördüğüm (2016)

• Guruldayan Kalpler (2015)

• Boynu Bükükler (2014) – Din Öğretmeni

• Geniş Aile (2009–2011) – Ali Ekber Elagöz

• Memlekette Demokrasi Var (2010)

• Yerden Yüksek (2010)

• Vay Arkadaş (2010)

• Saddamın Askerleri: Kara Güneş (2010) – Puşto

• Güneşi Gördüm (2009) – Amca

• Mıhlıçay Aşıkları (2009)

• Saddamın Askerleri (2008)

• Mülteci (2007)

• Arka Sokaklar (2006–2007) – Kıraathaneci Ramiz

• Hasret (2006)

• Maskeli Beşler: Irak (2006)

• Eve Dönüş (2006) – Muhlis

• Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)

• Cennet Mahallesi (2004) – Hamit

• Hemşo (2001)

• Şara (1999)

• Tatlı Kaçıklar (1998) – Ferigöz Mahmut

• Hoşçakal Yarın (1998)

• Kadın Dul Kalınca (1988)

• Sana Can Dayanmaz (1988)

• Günah Gecesi (1987)

• Katırcılar (1987)

• 72. Koğuş (1987) – Mahkum Nusret

• Muhteşem Urfalı (1987)

• Sultanoğlu (1986)

• Umut Sokağı (1986)

• Güneşe Köprü (1986)

• Seviyorum (1986)

• Sarı Bela (1985)

• Seyyid (1985)

• Son Darbe (1985)

• Sevdalandım (1984)

• Gizli Duygular (1984) – Bakkal

• Arkadaşım (1983)

• Alişan (1982)

• Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

• İzin (1975)

TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYONUNDAKİ YERİ

Ali Tutal; oyunculuğu, teknik bilgisi ve sektöre kattığı deneyimle Türk televizyon ve sinema dünyasında saygın ve kalıcı bir yer edinmiştir. Uzun soluklu kariyeri boyunca hem karakter rolleriyle hem de perde arkasındaki katkılarıyla adından söz ettirmeye devam etmiştir.