Ali Palabıyık Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a kaç kırmızı kart verdi?

Ali Palabıyık Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a kaç kırmızı kart verdi?
Güncelleme:
Ünlü hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği kırmızı kart sayıları merak konusu oldu. Palabıyık'ın bu üç büyük takımla olan maçlarında ne kadar kırmızı kart çıkardığına dair detaylı bilgiler haberimizde.

Ünlü hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği kırmızı kart sayıları merak konusu oldu. Palabıyık'ın bu üç büyük takımla olan maçlarında ne kadar kırmızı kart çıkardığına dair detaylı bilgiler haberimizde.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Doğum Yeri : Ankara / Türkiye

Doğum Tarihi : 14.08.1981

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır.17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

ALİ PALABIYIK GALATASARAY'A, FENERBAHÇE'YE, BEŞİKTAŞ'A KAÇ KIRMIZI KART VERDİ?
KIRMIZI KART

1. FENERBAHÇE – 10

2. GALATASARAY – 5

3. ANTALYASPOR – 5

4. KAYSERİSPOR – 3

5. BURSASPOR – 2

6. ADANA DEMİRSPOR – 2

7. BAŞAKŞEHİR – 2

8. BEŞİKTAŞ – 1

9. TRABZONSPOR – 1

10. ADANASPOR – 1

Bu bilgiler resmi bilgi değildir. Güncel resmi bilgiler için TFF ile iletişime geçebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
