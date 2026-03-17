Ali Laricani kimdir, yaşıyor mu, öldü mü? İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani sosyal medya hesabından ne paylaştı?

İsrail tarafından "öldürüldü" iddialarıyla gündeme taşınan Ali Laricani, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dikkatleri üzerine çekti. Laricani'nin paylaşımı, iddiaların doğruluğunu sorgulatan ve merak uyandıran yeni bir tartışma başlattı. İran ve uluslararası kamuoyunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ LARİCANİ ÖLDÜ MÜ?

Ali Laricani hakkında İsrail tarafından ortaya atılan "öldürüldü" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak İran cephesinden gelen son bilgiler, bu iddiaların doğrulanmadığını gösteriyor. İran devlet medyası ve Laricani'nin kendi paylaşımı, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

ALİ LARİCANİ YAŞIYOR MU?

Evet, Ali Laricani'nin yaşadığına dair güçlü işaretler bulunuyor. Ölüm iddialarının ardından sosyal medya üzerinden mesaj paylaşması ve bu mesajın İran devlet televizyonunda da yayınlanması, Laricani'nin hayatta olduğunu gösteriyor.

ALİ LARİCANİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN NE PAYLAŞTI?

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden İran donanması personeli için taziye mesajı yayımladı. Mesajında, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak, onların hatırasının İran halkının kalbinde yaşayacağını ifade etti.

ALİ LARİCANİ ÖLDÜ MÜ DENDİ, KİM DEDİ?

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Bu açıklama sonrası konu uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, İran siyasetinde önemli bir yere sahip olan etkili bir isimdir. Irak'ın Necef kentinde doğmuş, eğitimini Kum'da sürdürmüş ve üniversitede matematik ile bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yapmıştır.

Siyasi kariyerinde Devrim Muhafızları'nda komutanlık yapan Laricani, daha sonra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde görev aldı. 2004 yılında İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2025 yılında yeniden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına getirilen Laricani, İran'ın savunma stratejisi ve nükleer müzakerelerinde etkili rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.