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Ali Emre Ballı, adı fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iş insanlarından biri olarak araştırılıyor. Ballı'nın cansız bedeninin boş bir arazide bulunan bir otomobilde bulunmasının ardından, kamuoyunda Ali Emre Ballı'nın ne iş yaptığı, servetinin ve mal varlığının ne olduğu ile şirketleri merak konusu oldu. Peki, Ali Emre Ballı serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Ali Emre Ballı şirketleri neler, ne iş yapıyor? Detaylar...

ALİ EMRE BALLI NE İŞ YAPIYOR?

Ali Emre Ballı, ağırlıklı olarak finansal hizmetler ve banka dışı finans sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ve yönetici olarak görev yapıyor.

Ballı'nın kariyerinde varlık yönetimi, finansman, finansal kiralama, elektronik para ve ödeme sistemleri ile dijital bankacılık alanları öne çıkıyor. İş hayatına teknoloji sektöründe başlayan Ballı, 2001 yılından itibaren kendi girişimleri üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Finans sektörüne geçişinin ardından farklı şirketlerde yönetim görevleri üstlenen Ballı, banka dışı finans kuruluşlarının yanı sıra finansal teknoloji ve ödeme sistemleri alanında da sorumluluk aldı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin resmi kayıtlarında Ali Emre Ballı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Adil Varlık Yönetim A.Ş.'yi temsil ettiği görülüyor.

ALİ EMRE BALLI SERVETİ NE KADAR, MAL VARLIĞI NEDİR?

Ali Emre Ballı'nın toplam servetinin veya kişisel mal varlığının ne kadar olduğuna ilişkin verilen bilgilerde doğrulanmış net bir rakam bulunmuyor.

Ballı'nın farklı finans kuruluşlarında ortaklık ve yönetim görevlerinin bulunması, şirketler üzerinden yürüttüğü ticari faaliyetlerin kapsamını gösteriyor. Ancak bu bilgiler, Ali Emre Ballı'nın kişisel servetinin toplam tutarını ortaya koymuyor.

Kamuya açık şirket kayıtlarında bazı şirketlerdeki ortaklık bilgileri yer alırken, bu veriler Ballı'nın toplam kişisel mal varlığı olarak değerlendirilemez.

Örneğin Fair Finansman A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihli finansal raporunda Ali Emre Ballı'nın şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu ve ödenmiş sermayenin 230 milyon TL olduğu belirtiliyor. Bu rakam şirketin sermayesine ilişkin olup Ali Emre Ballı'nın kişisel serveti anlamına gelmiyor.

ALİ EMRE BALLI ŞİRKETLERİ NELER?

Ali Emre Ballı'nın kariyerinde finans, varlık yönetimi, finansman, finansal kiralama ve elektronik para ve ödeme hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Kamuya yansıyan bilgilere göre Ballı, Adil Varlık Yönetim A.Ş., Fair Finansman A.Ş. ve Fair Finansal Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyet raporunda Ali Emre Ballı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak gösteriliyor.

Fair Finansman A.Ş.'nin resmi internet sitesinde de Ali Emre Ballı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor. Şirketin 2025 yılı raporunda ise Ballı'nın şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu belirtiliyor.

Finansal teknoloji ve ödeme sistemleri alanında ise Ballı, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Fairpay'in kurumsal yönetim bilgilerinde de Ballı'nın bu görevi ve finansal teknoloji alanındaki faaliyetleri yer alıyor.

Ballı'nın şirketlerdeki görevleri; varlık yönetimi, finansman, finansal kiralama ile elektronik para ve ödeme hizmetleri gibi finans sektörünün farklı alanlarına uzanıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Ali Emre Ballı'nın iş hayatında öne çıkan şirket ve görevleri arasında Adil Varlık Yönetim A.Ş., Fair Finansman A.Ş., Fair Finansal Kiralama A.Ş. ve Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bulunuyor.