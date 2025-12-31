Ali Congun kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı Kim Milyoner Olmak İster 2026 Yılbaşı konuğu Ali Congun kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi?

Kim Milyoner Olmak İster'in 2026 Yılbaşı özel bölümünde yarışan Ali Congun, performansıyla dikkat çekti. Congun'un yaşamı, evlilik durumu ve yarışmadaki başarısı merak konusu oldu. Yarışmada kaç TL kazandığı ve hangi soruya kadar geldiği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

ALİ CONGUN KİMDİR?

Ali Congun, 14 Mart 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Congun, çok yönlü kimliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

EĞİTİM HAYATI VE HUKUK KARİYERİ

Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Ali Congun, mezuniyetinin ardından hukuk alanında çalışmalarını sürdürmüştür. Halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

AKADEMİK VE YAZIN DÜNYASINDAKİ ÇALIŞMALARI

Ali Congun, hukuk alanında kaleme aldığı çok sayıda makale ile tanınmaktadır. Yayınlanan çalışmaları, mesleki bilgi birikimini ve akademik ilgisini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra edebiyata olan ilgisi sayesinde çeşitli edebiyat dergilerinde öykü ve makaleleri yayımlanmıştır.

SANAT VE KOMEDİYE OLAN İLGİSİ

Hukuk ve edebiyatın yanı sıra sahne sanatlarına da ilgi duyan Ali Congun, hobi olarak başladığı komedyenliği zamanla dijital platformlara taşımıştır. Stand-up gösterilerini sosyal medya üzerinden paylaşan Congun, özellikle YouTube kanalında yayınladığı performanslarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır.

ÇOK YÖNLÜ BİR PROFİL

Avukatlık, yazarlık ve sahne performanslarını bir arada yürüten Ali Congun, hem mesleki hem de sanatsal yönleriyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

ALİ CONGUN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Ali Congun henüz Kim Milyoner Olmak İster sahnesine çıkmadı.