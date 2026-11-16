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90'lı yıllarda Grup Laçin ile tanınan bağlama sanatçısı ve solist Ali Abacı'dan acı haber geldi. "Bekar Gezelim" ve "Samsak Döveci" gibi eserlerle müzikseverlerin hafızasında yer edinen sanatçı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı duyururken, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Abacı'nın ölüm nedeni ve hastalığına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Ali Abacı neden öldü? Ali Abacı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Detaylar...

ALİ ABACI NEDEN ÖLDÜ?

Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 15 Kasım 2026 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Abacı'nın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, vefat nedenine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle sanatçının hangi sebeple hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Teoman Dalcı, veda mesajında Ali Abacı'yı usta bir müzisyen ve yorumcu olarak nitelendirdi. Dalcı, paylaşımında "Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

ALİ ABACI'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Ali Abacı'nın ölümünün ardından sanatçının sağlık durumu ve hangi hastalıkla mücadele ettiği de araştırılmaya başlandı. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Abacı'nın tedavi gördüğü hastalığa ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ALİ ABACI KİMDİR?

Ali Abacı, Türk halk müziği sanatçısı, bağlama ustası ve solisttir. 1966 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Abacı, ailesiyle birlikte 1969 yılında Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'nın Mamak ilçesinde tamamladı.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Abacı, 1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sınavlarını kazandı. Müzik hayatına korist olarak başlayan sanatçı, ilerleyen dönemde farklı korolarda enstrümanist olarak görev aldı.

Abacı, müzik çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da görev üstlendi. Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Korosu ve ODTÜ Türk Halk Müziği Korosu'nda şeflik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim kurumlarında usta öğretici olarak çalışan sanatçı, müzik alanında çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağladı.

ALİ ABACI GRUP LAÇİN'E NE ZAMAN KATILDI?

Ali Abacı'nın müzik kariyerinde öne çıkan dönemlerden biri Grup Laçin ile birlikte çalıştığı yıllar oldu. Sanatçı, 2003-2014 yılları arasında grubun bağlama sanatçılığını ve solistliğini üstlendi. Bu dönemde sahne performanslarıyla grubun tanınan isimleri arasında yer aldı.

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında yayımladığı "Bekar Gezelim" albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Albümle aynı adı taşıyan türkü, televizyonlarda yayımlanan klibi ve hareketli yorumuyla grubun en bilinen eserleri arasına girdi.

Grubun müzik yolculuğunda öne çıkan eserlerden biri de "Samsak Döveci" oldu. 2013 yılında Grup Laçin tarafından seslendirilen eser, aradan geçen yılların ardından sosyal medyada yeniden popülerlik kazandı. Grup, 2019 yılında "Bekar Gezelim" eserini yeniden yorumlayarak müzik çalışmalarına dönüş yaptı.

ALİ ABACI NERELİ?

Ali Abacı, 1966 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. Sanatçı, henüz küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Eğitim hayatını Ankara'nın Mamak ilçesinde tamamlayan Abacı, müzik çalışmalarını da ağırlıklı olarak bu şehirde sürdürdü.

Öte yandan bazı yerel haberlerde sanatçının Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Büyükörtülü Mahallesi ile bağlantısı da vurgulandı. Verilen bilgilere göre Abacı'nın doğum yeri Gaziantep'in İslahiye ilçesi olarak belirtiliyor.

ALİ ABACI KAÇ YAŞINDAYDI?

1966 doğumlu olan Ali Abacı, 15 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı.

ALİ ABACI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

60 yaşında hayatını kaybeden Ali Abacı'nın cenazesinin 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Sanatçının vefat haberini duyuran Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı da yayımladığı mesajda Abacı'ya veda etti.