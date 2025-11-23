ALES 3 SORULARI VE CEVAPLARI 2025: ALES cevap anahtarı nereden kontrol edilir? ÖSYM ALES sözel-sayısal cevap anahtarı!

2025 yılı ALES/3 sınavının ardından adaylar, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını merakla bekliyor. ALES (Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının yüksek lisans ve doktora başvurularında kritik bir role sahip. Bu yılın ALES/3 soru ve cevap anahtarı, sınav sonrası kısa süre içerisinde Ösym'nin resmi adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, ALES cevap anahtarı nereden kontrol edilir? ÖSYM ALES sözel-sayısal cevap anahtarı haberimizde!

ALES 3 SORULARI VE CEVAPLARI 2025

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde sunulan soruların tamamına, ÖSYM'nin çevrimiçi sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bu sayede adaylar, sınav performanslarını anında değerlendirme ve doğru-yanlış analizlerini yapma fırsatına sahip oluyor.

ALES/3 soru ve cevap anahtarı, adayların sınav sonrasında kendi yanıtlarını kontrol ederek başarılarını ölçebilmeleri için büyük önem taşıyor.

ALES 3 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ!





ALES CEVAP ANAHTARI NEREDEN KONTROL EDİLİR?

ALES 2025/3 cevap anahtarı, yalnızca ÖSYM'nin resmi online platformu üzerinden adayların erişimine açılmıştır. Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı'ndaki sorulara 23 Kasım 2025 saat 13.40'tan itibaren erişim sağlayabilirler.

Cevap anahtarını görüntülemek için izlenecek adımlar:

ÖSYM'nin resmi internet adresi ziyaret edilir.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılır.

Açılan ekranda Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı seçeneği bulunur.

10 günlük erişim süresi boyunca sorular ve doğru cevaplar incelenebilir.

Önemli hatırlatma: Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarını inceleme süreci 3 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecektir. Bu tarihten sonra sistem üzerinden görüntüleme mümkün olmayacaktır.

ÖSYM ALES SÖZEL-SAYISAL CEVAP ANAHTARI!

ALES sınavları sözel ve sayısal bölüm olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Sözel bölümde sözcük bilgisi, paragraf anlama ve mantık soruları, sayısal bölümde ise matematik, geometri ve mantıksal çıkarım soruları adayların karşısına çıkar.

ÖSYM, ALES/3 sınavının sözel ve sayısal tüm sorularını Temel Soru Kitapçığı formatında sunarak adayların kendi performanslarını değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Cevap anahtarına erişim, adayların sınavda hangi soruları doğru yanıtladığını ve hangi alanlarda eksik kaldıklarını görmelerine yardımcı oluyor.

Sözel ve sayısal cevap anahtarını dikkatli incelemek, yalnızca sınav sonuçları için değil, aynı zamanda gelecek sınav stratejilerinin planlanması açısından da büyük önem taşıyor.