Galatasaray'ın yeni transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov, hücumcu orta saha pozisyonunda görev yapan genç bir futbolcudur. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, gençlik kategorilerindeki üretken performansının ardından A takıma yükseldi. Peki, Aleksey Batrakov kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Tam adı Aleksey Andreyeviç Batrakov olan futbolcu, 9 Haziran 2005 tarihinde Orekhovo-Zuyevo, Moskova Oblastı, Rusya'da dünyaya geldi. 15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 21 yaşında olan Batrakov, hücumcu orta saha olarak görev yapıyor.

Lokomotiv Moskova'nın resmi bilgilerinde Batrakov'un boyu 1,73 metre olarak yer alıyor. Futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Lokomotiv altyapısında geçirdi. Kulübün akademi profiline göre 2011 yılında Lokomotiv'in bünyesine katılan Batrakov, genç takım kategorilerinden A takıma kadar ilerledi.

Batrakov'un gençlik dönemindeki performansı da dikkat çekti. Lokomotiv'in resmi biyografi bilgilerinde futbolcunun UFL ve MFL organizasyonlarında 27 gol ve 43 asist ürettiği belirtiliyor. Ayrıca gençlik takımı ve UFL-2 takımıyla şampiyonluk yaşadı; Gençlik ve Gençler Ligi'nde en iyi asist yapan oyuncu oldu ve 2023 MFL sezonunda sezonun oyuncusu seçildi.

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

Aleksey Batrakov, 9 Haziran 2005 doğumludur. Buna göre 20 Ağustos 2026 itibarıyla 21 yaşındadır.

ALEKSEY BATRAKOV NERELİ?

Aleksey Batrakov, Rusya'nın Moskova Oblastı bölgesindeki Orekhovo-Zuyevo kentinde doğdu. Doğum tarihi 9 Haziran 2005 olarak kayıtlarda yer alıyor. Lokomotiv Moskova'nın resmi oyuncu profilinde de aynı doğum tarihi ve 1,73 metrelik boy bilgisi bulunuyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ ALEKSEY BATRAKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aleksey Batrakov'un bilinen kulüp kariyerinin merkezinde Lokomotiv Moskova bulunuyor. Rus futbolcu, 2011 yılında Lokomotiv Akademisi'ne katıldı ve altyapı kategorilerinde forma giydi. Gençlik döneminde 27 gol ve 43 asistlik performans sergileyen Batrakov, 2023 MFL sezonunda da sezonun oyuncusu seçildi.

Batrakov, 2023 yılından itibaren Lokomotiv Moskova A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. A takım formasıyla ilk resmi RPL maçına ise 31 Mart 2024 tarihinde Krasnodar karşısında çıktı. Lokomotiv'in resmi kayıtlarında karşılaşmanın 1-1 sona erdiği ve Batrakov'un bu maçla birlikte A takım kariyerine başladığı belirtiliyor.

Dolayısıyla Batrakov'un kulüp kariyerinde öne çıkan takım Lokomotiv Moskova oldu. Futbolcu, altyapısından yetiştiği Lokomotiv'in genç takımlarından A takımına yükseldi.

ALEKSEY BATRAKOV'UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Batrakov, Rusya A Milli Takımı formasını ilk kez 15 Kasım 2024 tarihinde Brunei karşısında giydi. Lokomotiv Moskova'nın resmi biyografi bilgilerine göre Rusya'nın 11-0 kazandığı hazırlık maçında milli takım kariyerine golle başladı.

Batrakov, 2024 yılının sonunda Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş ve altındaki en iyi genç oyuncuya verilen “Pervaya Pyatyorka” ödülünün sahibi oldu. Lokomotiv'in resmi açıklamasında, ödül için yapılan değerlendirmede 105 uzmandan 98'inin Batrakov'u en iyi genç futbolcu olarak gösterdiği belirtildi.