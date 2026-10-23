Alaves Malaga maçı hangi kanalda, Alaves vs Malaga nereden CANLI izlenir?

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Alaves – Malaga maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de La Liga’nın yayıncısı S Sport’un S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. İşte Alaves – Malaga maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

ALAVES MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alaves ile Malaga arasındaki La Liga karşılaşması, Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

ALAVES MALAGA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport 2 ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ALAVES MALAGA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2’ye Turkcell TV+ üzerinde 78 numaralı kanaldan ulaşabilecek. S Sport 2, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ALAVES MALAGA MAÇI HANGİ GÜN?

Alaves ile Malaga, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, İspanya La Liga programında yer alıyor.

ALAVES MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de, İspanya yerel saatiyle ise 21.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ALAVES MALAGA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya’nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan ve Alaves’in iç saha maçlarını oynadığı Mendizorrotza Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Malaga karşısında üç puan hedefliyor.

ALAVES VE MALAGA HANGİ TAKIM?

Alaves, İspanya’nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kentinin futbol takımı. Kulüp, 2001’de UEFA Kupası finaline yükselerek Liverpool ile unutulmaz bir final oynamıştı. Malaga ise İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin köklü kulüplerinden biri. Malaga, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselerek Avrupa’da büyük ses getirmişti.

LA LİGA’DA HAFTA SONU EL CLASICO VAR

La Liga’da haftanın en çok beklenen karşılaşması ise 25 Ekim Pazar günü oynanacak Barcelona – Real Madrid maçı olacak. Dev randevu, Türkiye saatiyle 23.00’te Spotify Camp Nou’da futbolseverlerle buluşacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.