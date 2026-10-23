Alanyaspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, Alanyaspor vs Kocaelispor nereden CANLI izlenir?

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Alanya spor – Kocaeli spor maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Alanya spor – Kocaeli spor maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya spor ile Kocaeli spor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1’e Digiturk’te 77 numaralı kanaldan ulaşabilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un resmi dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Alanyaspor ile Kocaelispor, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol Süper Lig programında yer alıyor.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan ve Alanyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde Kocaelispor karşısında üç puan hedefliyor. Kocaelispor ise deplasmandan puanla dönmek istiyor.

HAFTA SONU DEV DERBİ VAR

Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşması ise 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi olacak. Dev randevu, RAMS Park’ta futbolseverlerle buluşacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.