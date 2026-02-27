Haberler

Alanyapor'daki Hagi, Hagi'nin oğlu mu, Ianis Hagi gerçek oğlu mu?
Güncelleme:
Alanyaspor forması giyen Hagi, futbolseverlerin kafasında tek bir soruyu gündeme getirdi: "Bu Hagi, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu mu?" Galatasaray ve Avrupa futboluna damga vuran Hagi soyadı yeniden gündeme gelirken, birçok kişi Alanyaspor'daki Hagi ile Ianis Hagi arasında bir akrabalık olup olmadığını merak ediyor.

Son günlerde Alanya spor'da oynayan Hagi ismi sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolseverler "Hagi'nin gerçek oğlu kim?" sorusuna yanıt arıyor. Efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu olarak bilinen Ianis Hagi ile Alanya spor'daki Hagi'nin aynı kişi olup olmadığı araştırılırken, konu kısa sürede spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

IANİS HAGİ,GHEORGHE HAGİ'NİN OĞLU MU?

Ianis Hagi (d. 22 Ekim 1998 İstanbul), Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Rumen millî futbolcudur. Ofansif orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapan Ianis, Eylül 2025'te İskoçya'nın Rangers takımından Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer olmuştur. Viitorul Constan?a, Fiorentina ve Genk formaları da giymiştir.

Ianis Hagi Hakkında:

• Doğum Yeri : İstanbul (Babası Galatasaray'da oynarken).

• Altyapı: Gheorghe Hagi Futbol Akademisi.

Kariyer : Viitorul Constan?a'da profesyonel oldu, Fiorentina, Genk ve Rangers takımlarında oynadı.

Mevki : Ofansif orta saha / Kanat.

• Yeni Takımı: 2025-2026 sezonu itibarıyla Alanyaspor.

22 Ekim 1998 doğumlu olan Ianis Hagi, 2025-2026 sezonu itibarıyla 27 yaşındadır.

