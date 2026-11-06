Al Hazem Al Nassr maçı neden ertelendi, Al Hazem Al Nassr maçı ne zaman oynanacak?

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Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, yalnızca bu maçı değil, ligin 13. haftasındaki tüm karşılaşmaları erteledi. Kararın, 2027 Asya Kupası'nın tarihinin değiştirilmesinin ardından lig takviminin yeniden düzenlenmesi kapsamında alındığı açıklandı. İşte Al Hazem Al Nassr maçının ertelenmesine ilişkin bilinenler.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Al Hazem Al Nassr maçı, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasındaki tüm karşılaşmaların ertelenmesi kararı nedeniyle oynanmayacak. Lig yönetimi, kararı 3 Kasım 2026'da açıkladı. Erteleme, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nın tarihini değiştirmesiyle aynı gün duyuruldu.

Lig yönetimi, Asya Kupası tarihlerinin değişmesinin yerel futbol takviminde ek esneklik sağladığını belirtti. Yapılan değişikliklerle "daha dengeli bir takvim" oluşturmanın amaçlandığı açıklandı.

ASYA KUPASI NEDEN ERTELENDİ?

AFC, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nı Aralık 2027'ye erteledi. Yabancı basında yer alan haberlere göre erteleme kararı, ev sahibi ülke Suudi Arabistan'da yaşanan ölümcül saldırıların ardından alındı.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Al Hazem Al Nassr maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, 13. hafta maçlarının yeni tarihlerinin takvim incelemesi tamamlandıktan sonra duyurulacağını bildirdi. Lig yönetimi, takvimdeki değişiklikleri görüşmek üzere kulüplerle bir toplantı yapacak ve yeni programı bu toplantının ardından kesinleştirecek.

AL NASSR'IN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr'ın bir sonraki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı, 20 Kasım 2026'da Al Qadsiah ile oynanacak.

RONALDO'NUN 1000 GOL HEDEFİ ERTELENDİ

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000. gol hedefine yaklaşıyor. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 29 Ekim'de Al Nassr'ın Al Kholood'u 5-3 yendiği maçta hat-trick yaparak gol sayısını 985'e çıkardı. Ronaldo'nun 1000 gole ulaşması için 15 gole daha ihtiyacı var. Al Hazem maçının ertelenmesiyle birlikte Ronaldo'nun bu hedefe ulaşması da bir süre gecikmiş oldu.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 5 Kasım 2026'da Portekiz Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 234 maçta 146 golle tamamladı. Ronaldo, Al Nassr'da futbol oynamaya devam ediyor.