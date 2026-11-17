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AJet'in yüzde 30 indirim kampanyası, 17 Kasım 2026 saat 11.00'de başladı ve 18 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar sürecek. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 1 Aralık 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda seyahat edilebilecek. AJDOM30 kampanya koduyla ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden bilet alan yolcular, vergiler hariç bilet ücretlerinde yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Hafta sonları ve yılbaşı ile yarıyıl tatili dönemleri ise kampanya kapsamı dışında tutuldu. İşte AJet indirim kampanyasının şartları, geçerli tarihleri ve kampanya kodu.

AJET YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında belirlenen tarihler arasında satın alınan biletlerde, vergiler hariç uçuş ücretine yüzde 30 indirim uygulanıyor.

AJET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanyalı bilet satışları 17 Kasım 2026 saat 11.00'de başladı. Kampanya, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

AJET KAMPANYA KODU NE?

AJet yüzde 30 indirim kampanyasının kodu AJDOM30. Yolcuların ödeme adımında bu kodu girmesi gerekiyor.

HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR KAMPANYAYA DAHİL?

Kampanya kapsamında alınan biletler, 1 Aralık 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Ancak şu tarihler kampanya dışında tutuldu:

31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027

22 Ocak - 9 Şubat 2027

Kampanya dönemindeki tüm hafta sonları

AJET KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yalnızca ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında yararlanılabiliyor. İndirim, vergiler hariç bilet ücretine uygulandığı için toplam bilet fiyatındaki indirim oranı yüzde 30'un altında kalabiliyor. Kampanya kapsamında koltuk seçiminde de yüzde 30 indirim uygulanıyor. Bilet iadesi ve değişikliği konusunda AJet'in resmi kampanya koşullarının incelenmesi öneriliyor.